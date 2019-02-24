شكرا لقرائتكم خبر عن علاج الارق بنصائح سهلة وطرق عديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الأرق من الأعراض الغير صحية بالمرة، والتى يصاب فيها الشخص باضطرابات النوم الشديدة التى معها لا يستطيع أن يحظي بساعات من النوم منتظمة وكافية، ولا يمكنه أن يتمكن من النوم بشكل مريح مهما كان مجهدا أو يرغب فى النوم حقا، وتكمن مشكلات الأرق في أنه يرفع فرص الإصابة بمشكلة الاكتئاب.



الارق

علاج الأرق

ووفقا لتقرير نشر بموقع everydayhealth فإن بعض البالغين فيما يترواح نسبتهم 30 إلي 40 % يشعرون بحالة من الأرق في مرحلة عمرية معينة، وهناك طرق كثيرة يمكن بها علاج الأرق والتخلص منه ومن آثاره، ومن أبرز هذه النصائح والعلاجات التى يقدمها التقرير، النوم فى مكان نظيف من أهم الطرق التى تساعد على علاج الأرق وتجنبه، ومن المهم أيضا أن يكون السرير نظيفا ومرتبا للنوم، كذلك ينصح بالبعد عن فكرة النوم خلال النهار لساعات، لأنها ترفع من فرص الأرق ليلا.

علاج الأرق بطرق عدة

ووفقا للتقرير أيضا فإن أبرز طرق علاج الأرق تكمن في محاولة إجهاد الجسم بشكل جيد ومفيد خلال النهار من خلال ممارسة التمرينات الرياضية الصحية المنتظمة خلال اليوم، والتى تجعل من السهل الحصول على النوم العميق خلال الليل فى بعض الحالات، ومن أبرز طرق العلاج أيضا أن يهتم الشخص بممارسة فعل محبب قبل النوم مباشرة يبعث على الهدوء والاسترخاء، كقراءة كتاب مفضل لديه.



الارق

ومن أبرز طرق علاج الأرق أيضا أن تبتعد عن الأفكار المغلوطة عن النوم، فساعات النوم لا يجب أن تكون 8 ساعات كما يعتقد البعض، فساعات أقل متواصلة أفضل من ساعات طويلة خاصة عند البالغين.

ويواجه البعض الأرق بأن يبقوا فى السرير لساعات طويلة اعتقادا منهم أن هذا الأمر سوف يجعلهم ينامون أكثر ويواجهون أرقهم، ولكن الحقيقة أن الكيف هو الأهم فالنوم لبضع ساعات شريطة أن تكون متواصلة ويشعر فيها الإنسان بالراحة والتشبع وراحة الجسم.

ومن أبرز طرق علاج النوم أيضا أن يتحدث الشخص الذى يعاني الأرق مع أشخاص آخرين يعانون من نفس المشكلة فتبادل الخبرات وطرق التغلب علي الأرق تفيد جدا فى تحسين حالة المريض.



الارق

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