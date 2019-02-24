أعراض التهاب الأعصاب المحيطى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتصل الجهاز العصبي المحيطي بالأعصاب من الدماغ ، أو النخاع الشوكي ، أو الجهاز العصبي المركزي إلى بقية الجسم، وهذا يشمل: اليدين، والقدمين، والساقين، والأعضاء الداخلية، والفم ، والوجه، وتكون وظيفة هذه الأعصاب تقديم إشارات حول الأحاسيس إلى الدماغ.

التهاب الأعصاب المحيطى وفقا لموقع " healthline"، هو اضطراب يحدث عندما تتلف هذه الأعصاب ، مما يسبب عطل فى الأداء الطبيعي لها، وهو نوع غير مريح من أنواع الاضطرابات ، لكن خيارات العلاج قد تكون مفدية، أهم شيء هو تحديد ما إذا كان الاعتلال العصبي المحيطي نتيجة لحالة خطيرة أم لا.



التهاب الأعصاب المحيطى

أنواع الالتهاب العصبي المحيطى

هناك أكثر من 100 نوع مختلف من الاعتلال العصبي المحيطي، كل نوع له أعراض فريدة من نوعها وخيارات علاج محددة، تصنف اعتلالات الأعصاب الطرفية أيضًا وفقًا لنوع الضرر العصبي المتضمن، و يحدث الاعتلال العصبي عند تلف عصب واحد فقط، أما الاضطرابات العصبية المتعددة وهى أكثر شيوعا ، تحدث عندما تتلف الأعصاب المتعددة.

أعراض التهاب العصب المحيطي

تشمل أعراض التهاب العصب المحيطي ما يلي:

وخز في اليدين أو القدمين.

الشعور بالضيق وكأنك ترتدي قفازات ضيقة .

الألم الحاد فى الجسم.

الشعور بثقل في الذراعين والساقين .

سقوط الأشياء بانتظام من يديك.

انخفاض ضغط الدم .

العجز وخاصة عند الرجال.

الإمساك أو الإسهال المفرط.

مشاكل فى الجهاز الهضمى.

التعرق المفرط.

هذه الأعراض يمكن أن تشير أيضًا إلى حالات أخرى، لذا تأكد من إخبار طبيبك بجميع الأعراض.



اعراض التهاب الأعصاب

أسباب التهاب الأعصاب المحيطي

الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي من اعتلال الأعصاب المحيطية هم أكثر عرضة لتطوير هذا الاضطراب ومع ذلك ، قد يؤدي أيضًا مجموعة متنوعة من العوامل والظروف الأساسية إلى حدوث هذا النوع من الاضطراب.

يعد تلف الأعصاب الذي يسببه مرض السكر من أكثر أشكال الالتهاب العصبي شيوعًا، ويؤدي إلى تخدير ، ألم ، وفقدان الإحساس في الأطراف، ويزداد خطر الالتهاب العصبى فى الأشخاص الذين:

يعانون من زيادة الوزن.

لديهم ارتفاع ضغط الدم.

فوق سن 40.

مرضى السكر.

وتزيد بعض تشمل الأمراض المزمنة الأخرى من تلف الأعصاب خاصة:

اضطرابات الكلى التي تسبب تراكم كمية كبيرة من السموم في الجسم وتلف الأنسجة العصبية.

قصور الغدة الدرقية الذي يحدث عندما لا ينتج الجسم ما يكفي من هرمون الغدة الدرقية ، مما يؤدي إلى احتباس السوائل والضغط على الأعصاب المحيطة.

نقص فيتامين E ، B-1 ، B-6 ، و B-12 ، وهي ضرورية لصحة الأعصاب ووظائفها.



التهاب الأعصاب

كيف يمكن منع الالتهاب العصبي المحيطى؟

حتى إذا كان لديك تاريخ عائلي لهذا الاضطراب، يمكن المساعدة في منع ظهور أعراضه عن طريق القيام بما يلي:

تجنب الكحول والتدخين.

تناول غذاء صحي.

ممارسة تمارين منتظمة ومعتدلة.

حماية قدميك خلال الرياضة ، وخاصة الأنواع التي تنطوى على الركل.

إذا كنت مصابًا بمرض السكر عليك أن تعتني بقدميك بشكل خاص من خلال غسلها وفحصها يوميا ، والحفاظ على رطوبة الجلد باستمرار.



الدماغ يقوم بتصفية المعلومات غير الضرورية

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