شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد تناول السمسم أبرزها تقوية العظام وتحسين الهضم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

السمسم أحد أهم البذور الصحية التى يفضل طعمها الكثيرين، ولها العديد من الفوائد الصحية واستخداماتها مختلفة سواء تجميليا أو غذائيا أو علاجيا، ويمكن تحويلها إلى الطحينة اللذيذة، ويكمن سر هذه البذور فى احتوائها على كم هائل من البروتين والذي يعزز من صحة البشرة والجسم.

ووفقا لتقرير نشر بموقع care2 فإن فوائد تناول السمسم عظيمة، لأنه يساعد على الوقاية من مرض السكر نتيجة احتوائه على الماغنيسيوم الهام والمفيد، ولأنه يحسن من الجلوكوز فى بلازما المريض بمرض السكر، كما يساعد السمسم بشكل عام على خفض معدلات ضغط الدم أيضا.



سمسم 1

فوائد تناول السمسم كثيرة

ومن أبرز فوائد تناول السمسم بشكل معتدل، أنه يساعد على الهضم والإخراج بشكل مميز وجيد لاحتوائه على الألياف بنسب عالية وجيدة جدا، فضلا عن تعزيز صحة القلب لاحتوائهعلى كم جيد من مضادات التأكسد والعوامل المضادة للالتهابات مما يساعد على الوقاية أيضا من تصلب الشرايين،كما يحتوي علي أحماض صحية تقلل فرص الاصابة بالسرطان، ومنها حمض الفايتك.

ومن أبرز فوائد تناول السمسم كما يذكرها الموقع، فإنه يعزز من صحة المفاصل ويقويها ويقوي العظام أيضا، كما أنه يحتوي على معادن صحية وعلي الكالسيوم كذلك على التريبتوفان مما يعزز انتاج السيرتونين الذى يعزز من المزاج الجيد والهدوء والاسترخاء والشعور بالراحة النفسية.



سمسم

ومن أبرز فوائد تناول السمسم أيضا أنه يساعد على الحصول على كم جيد جدا من الكالسيوم الصحى للعظام وبناءها وقوتها، كما أن السمسم يحتوي على كم جيد من الزنك مما يعزز من المعادن فى العظم مما يعزز من صحتها وقوتها أيضا، وزيت السمسم بشكل خاص يحتوي على زنك كثير، مما يعزز من الحماية من الشمس ووقاية الرضع من التسلخات والتهابات الجلد الشائعة لديهم وكذلك يمنع زحف التجاعيد على بشرة الكبار، ويساعد أيضا زيت السمسم على تعزيز صحة الرأس والشعر وفروة الرأس تظل جيدة وصحية باستخدامه.

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سمسم 6

ومن أبرز فوائد تناول السمسم أنه يساعد بشكل كبير على الوقاية من مشكلات الجهاز التنفسي بخاصة الربو ولذا فإن السمسم إذا تناوله الشخص باعتدال وأضافة لطعامه وخبزه كان مفيدا للغاية لصحته.

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