شكرا لقرائتكم خبر عن لو الكلام على لسانك ومش قادر تنطق..ممكن تكون مصاب بالحبسة الكلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تشعر أحياناً بوجود كلمة على طرف لسانك وتعرف ما تريد أن تقوله ولكنك ليس قادراً على التعبير عنها بوضوح؟.. إذا كانت إجابتك بنعم فهذا الأمر لا يدعو للقلق وهو أمر شائع بين كثير من الناس ولكن إذا استمرت هذه الحالة لفترة طويلة فيمكن أن يكون هذا الأمر جزءاً من حالة تسمى "الحبسة " والتى تؤثر على مراكز اللغة في الدماغ.

وبحسب موقع "caredash" تؤثر "الحبسة" على فقدان القدرة على الكلام أو فهم الآخرين، أو القراءة أو الكتابة، وتنتج هذه الحالة عن تلف في الدماغ أو بسبب مرض أو إصابة.



فقدان القدرة على التحدث

ما هى الحبسة أو فقدان القدرة على الكلام؟

تتميز فقدان القدرة على الكلام بصعوبة التواصل، بما في ذلكالتحدث والقراءة والكتابة وفهم ما يقوله الآخرون، وهي نتيجة أو أعراض لمشكلة أخرى في الدماغ، حيث يمكن لسكتة دماغية أو إصابة في الرأس أو ورم دماغي أو أي مشكلة عصبية أخرى أن تؤثر على جزء الدماغ الذي يعالج اللغة، وفي حين أن فقدان القدرة على الكلام يؤثر على التواصل والفهم ، فإنه لا يؤثر على الذكاء.

وهناك أشكال مختلفة من فقدان القدرة على الكلام، ويمكن أن تختلف شدتها تبعاً لسببه، ويمكن التعامل مع فقدان القدرة على الكلام عن طريق علاج النطق والتخاطب.



فقدان القدرة على الكلام

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أعراض وأسباب الحبسة

يحدث فقدان القدرة على الكلام بسبب تلف جزء الدماغ الذي يتحكم في اللغة، يمكن أن يكون هذا الضرر نتيجة لسكتة دماغية ، وهي السبب الأكثر شيوعًا ، بالإضافة إلى إصابة الدماغ أو ورم في المخ أو مرض تنكسي مثل مرض الزهايمر.

ومن أعراض فقدان القدرة على الكلام صعوبة التحدث، وفهم اللغة المحكية، والقراءة والكتابة، عدم القدرة على تكوين الكلمات على الإطلاق.



الحبسة الكلامية

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