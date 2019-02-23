شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف جسمك.. كيف يحرق الجسم الدهون الزائدة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كثير منا قد يفكر في إنقاص الوزن وحرق الدهون الزائدة للظهور بشكل أفضل، ولكن هل فكرت فى استراتيجية جسمك لحرق الدهون، هذا ما نتعرف عليه من خلال "اعرف جسمك ".



كيف يتم تخزين الدهون فى أجسامنا؟

الدهون كيف يتم تخزين الدهون فى أجسامنا؟

ذكر موقع the conversation أن الخلية الدهنية وظيفتها الأساسية تخزين الطاقة، ويوسع الجسم عدد الخلايا الدهنية وحجمها لاستيعاب الطاقة الزائدة من الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية.

كما يقوم الجسم بإيداع الخلايا الدهنية الزائدة على العضلات والكبد وأعضاء أخرى لخلق مساحة لتخزين كل هذه الطاقة الإضافية من الوجبات الغنية بالسعرات الحرارية، خاصة مع قلة النشاط البدنى والحركة.

وفى الماضى كان الإنسان البدائل يستفيد بشكل جيد من تخزين الدهون، حيث كانت الدهون بمثابة طاقة يتم تخزينها كحزم صغيرة تسمى الأحماض الدهنية ، والتي يتم إطلاقها في مجرى الدم لاستخدامها كوقود من قبل العضلات والأعضاء الأخرى عندما لا يتوفر طعام ، أو عندما يطارده حيوان مفترس، لذا تخزين الدهون كان يساعد الإنسان البدائل للبقاء على قيد الحياة.

وفى الوقت الحالى ومع نمط الحياة السريع ووسائل التكنولوجيا قلت الحركة وبالتالى أصبحت الدهون تتراكم وزادت السمنة ، والمشكلة الرئيسية لهذه الدهون الزائدة هي أن الخلايا الدهنية أصبحت لا تعمل بشكل طبيعي، وارتفع تخزين الطاقة بشكل غير طبيعي كما تطلق الطاقة بمعدل بطيء والأكثر من ذلك ، تنتج هذه الخلايا الدهنية الإضافية كميات غير طبيعية من الهرمونات المختلفة، هذه الهرمونات تزيد من الالتهاب ، وتبطئ عملية الأيض ، وتسهم في المرض.

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دهون

عندما يبدأ الشخص ممارسة الرياضة ويحد من السعرات الحرارية ، فإن الجسم يقوم بشيئين "لحرق الدهون"، أولاً ، يستخدم الطاقة المخزنة في الخلايا الدهنية لتغذية نشاط جديد وثانيايتوقف عن التخلص من التخزين.

يشير الدماغ إلى الخلايا الدهنية لتحرير حزم الطاقة ، أو جزيئات الأحماض الدهنية ، إلى مجرى الدم، تقوم العضلات والرئتين والقلب بالتقاط هذه الأحماض الدهنية وتكسيرها ، واستخدام الطاقة المخزنة لممارسة الانشطة.

يتم التخلص من الفضلات المتبقية كجزء من عملية التنفس ، في ثاني أكسيد الكربون.