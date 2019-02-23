شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: التوت الأزرق يحمى من أمراض القلب بنسبة 20% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن التوت الأزرق يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 20%.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية وجد الباحثون أن استهلاك 200 جم من التوت البرى فى اليوم لمدة شهر أدى إلى تحسين وظيفة الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم لدى الأشخاص الأصحاء.

وعلاوة على ذلك تشير الدراسة الحديثة إلى أن التوت الأزرق يمكن أن يكون بنفس فعالية حبوب ضغط الدم التى يوصفها الطبيب العام، وهذا كله بسبب مادة كيميائية سحرية تعطى التوت اللون الأزرق تدعى "الأنثوسيانين".

ومن المعروف أن ارتفاع ضغط الدم هو السبب الرئيسى لأمراض القلب والأوعية الدموية وإذا تم تجاهلها، يمكن أن يؤدى إلى النوبات القلبية والسكتات الدماغية وأمراض الكلى.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام باحثون فى كلية كينجز كوليدج لندن بتحليل آثار شرب عصير التوت الأزرق كل يوم لمدة شهر واحد، ووجدوا أن تناوله كل يوم يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة تصل إلى 20%.

وأضاف الباحثون أن شرب 200 جرام من العنب البرى "التوت الأزرق"، حسن بشكل ملحوظ وظيفة الأوعية الدموية وذلك فى غضون ساعتين فقط، مثل أدوية ضغط الدم.