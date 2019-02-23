شكرا لقرائتكم خبر عن اضطرابات جسدية تغير "مود" المرأة .. تقلب المزاج والكسل وزيادة الوزن مشكلات وراءها الغدة الدرقية.. تصيب السيدات 10 أضعاف الرجال وتؤثر على الحمل والولادة.. وعلامات تكشف حقيقة توازن هرموناتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استيقظت "عبير" من النوم كعادتها مؤخرا تشعر بالخمول الشديد والكسل ولا تعلم لماذا عليها أن تفيق وتنهض لتمارس حياتها مع هذا الشعور القوى من الكآبة والإحباط وعدم القدرة على الحركة والنشاط اليومى، وليس لديها أى استعداد لأى شىء مما أثر عليها برؤية سودوية للحياة وهى مازالت فى بداية الثلاثينيات من عمرها، ولديها زوج وأطفال ومنزل بالكامل فى انتظار همتها التى لا تتمكن من استجماعها.

ولكنها كانت تعانى لفترة طويلة من هذه الحالة مع جفاف فى الجلد وتغير فى الصوت وألم فى منطقة الرقبة، لذلك قررت أن تذهب للطبيب بعد أن تحولت حالتها من مجرد عرض نفسى لعلامات جسدية، بدأت تشعر بمشكلة حقيقية على الرغم من معاناتها لأشهر دون أن تنتبه، وطلب منها بعض التحاليل وبعد الإطلاع عليها، تساءل حول كل الأعراض التى تمر بها وهى فى حالة من التعجب أن ما كانت تعانى منه ليس حالة نفسية عابرة ولكنه مرض جسدى تسبب فى كل ذلك، إنه اضطراب الغدة الدرقية الذى يطلق عليه "قصور نشاط الغدة الدرقية".

هرمون الغدة الدرقية هو بنزين الحياة

فى هذا السياق، أكدت الاحصائيات أن النساء أكثر عرضة للإصابة باضطراب نشاط الغدة أكثر من الرجال بمقدار 10 أضعاف، وفقاً للمعهد الوطني للصحة (NIH)، وأن هرمون الغدة الدرقية بمثابة البنزين الذى يحرك الإنسان، وعادة ما يتم اكتشاف قصور الغدة الدرقية بالصدفة لأنه لا يظهر بسهولة مثل فرط الغدة الدرقية الذى يجعل الشخص فى غاية العصبية والتوتر بشكل مستمر.

كما أن تأخر الإنجاب يحدث بسبب اضطرابات الغدة الدرقية وفى حالة الحمل قد يؤثر على الجنين و تكوينه العقلي، فإن مشكلة قصور الغدة الدرقية لا تكتشف سريعا بسبب أنه تكون السيدة فى حالة سكون ونشاطها قليل جدا وشعرها يتساقط مع زيادة وزنها بشكل واضح دون تناول طعام، وعلى الجانب الآخر أن فرط الغدة الدرقية يجعل السيدة أكثر نشاطا، فلا تتمكن من النوم وتعانى كثرة التعرق والعصبية الزائدة وفى كلا الحالات تعانى السيدة مشكلة عند الإنجاب ولكن من تعانى القصور يكون تبويضها ضعيف جدا.

وتعود أسباب اضطرابات الغدة الدرقية لمشكلات مناعية فيروسات أو ورم فى الغدة الدرقية وعند إزالتها يكون لديها خمول وتحتاج لجرعة دواء دائم.

حالة جسدية تحتاج لعلاج نفسى

أما عن الجانب النفسى، فإن اضطرابات الغدة الدرقية تسبب حالة من الاكتئاب او الاضطراب النفسي عند المريض ويكون غير متكيف مع الظروف من حوله، حيث إنها تعد عامل شائع من عوامل الاكتئاب المعروفة.

ويجب أن يتلقى المريض دعم نفسي لأنه أما يعانى خمول يسبب له الاكتئاب او استثارة عالية للغضب تجعله مضطرب، ويجب على المحيطين تقديم الدعم النفسي ومحاولة خروجه من هذه الحالة مع العلاج الطبي بالأدوية، وكذلك الجلسات النفسية ومتابعتها من جانب طبيب مختص.



قصور وفرط الغدة الدرقية .. صحتك فى علامات قصور وفرط الغدة الدرقية .. صحتك فى علامات

ووفقا لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية (HHS)، تصنع الغدة الدرقية هرمونًا يتحكم في مدى سرعة حرق السعرات الحرارية ومدى سرعة ضربات قلبك، لذلك إذا كانت الغدة لا تعمل بالسرعة المناسبة، فستحدث مشاكل في الغدة الدرقية، بما في ذلك قصور الغدة الدرقية وفرط نشاط الغدة الدرقية.

فرط نشاط الغدة الدرقية هو عندما تفرز الغدة الدرقية الكثير من الهرمون وتشمل أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية:

- القلق

- زيادة التعرق

- التهيج

- دورة شهرية خفيفة

- ضربات قلب سريعة

- مشكلة في النوم

- عضلات ضعيفة

أما قصور الغدة الدرقية المعروف أيضًا باسم الغدة الدرقية غير النشطة، يكون عندما لا تصنع الغدة الدرقية هرمونًا كافيًا، وتشمل أعراض قصور الغدة الدرقية:

- الإمساك

- الكآبة

- نزيف الحيض المفرط

- الإعياء

- الصوت الأجش

- آلام المفاصل والعضلات

- البشرة الجافة الشاحبة

- انتفاخ وجهك

- حساسية للبرد

- ضعف العضلات

- زيادة الوزن دون تناول المزيد من الطعام

اضطرابات الغدة الدرقية مشكلة نسائية من الدرجة الأولى

وفقاً للمعهد الوطني للصحة (NIH)، تعتبر اضطرابات الغدة الدرقية أكثر شيوعًا أيضًا عند النساء منها عند الرجال، ولكن من الشائع أن الناس لا يلاحظون الأعراض.

إذا تركت هذه الحالة دون علاج، يمكن لفرط نشاط الغدة الدرقية تسريع هشاشة العظام وترققه وانخفاض كتلة العظام، هذه هى على وجه التحديد مشكلة في النساء تزيد من فرص كسر العظام، ويمكن أن يسبب فرط نشاط الغده الدرقيه مشاكل بالنسبة للنساء الحوامل وأطفالهن إذا لم يتم علاجهن بشكل صحيح، ويمكن أن تشمل المشكلات ما يلي:

- الولادة المبكرة.

- معدل ضربات القلب السريع للطفل.

- تسمم الحمل.

- طفل صغير الحجم.

- ولادة جنين ميت.

كما يمكن أن يكون قصور الغدة الدرقية غير المعالج متعلقًا بالنساء الحوامل وأطفالهن، حيث يمكن أن يسبب مشاكل خطيرة منها:

- نزيف غير طبيعي بعد الولادة

- فقر دم

- مشاكل فى نمو الدماغ للطفل

- تسمم الحمل