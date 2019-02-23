مراكز اضطرابات النمو والسلوك بالسعودية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 23 فبراير 2019 07:33 مساءً - ازدادت في السنوات الماضية نسبة اضطرابات النمو لدى الأطفال، مثل اضطراب طيف التوحد واضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، والضعف الحسي، وغيرها من اضطرابات النمو، حيث وصلت إلى نسبة من 1 إلى 4% من أفراد المجتمع.

أي أن هناك ما يقارب500 ألف طفل لديه فرط حركة وتشتت انتباه، و200 ألف إلى 300 ألف طفل في المملكة قد يكون لديهم توحد، وإن 1 لكل 6 أطفال لديهم تأخر في النمو بطريقة أو أخرى، وكذلك إصابة 1 لكل 600 طفل بشلل دماغي، وبعض اضطرابات النمو الجينية، وهذه النسب تعد عالية وتدعو للقلق وضرورة التحرك للتعامل معها.

ولهذا نذكر لكم اليوم عيادات اضطرابات النمو والسلوك في مناطق ومحافظات المملكة، وهي كالتالي:

1. مستشفى الولادة والأطفال في مكة المكرمة.

رقم التواصل: 012 553 0400



2. مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز ومستشفى اليمامة بالرياض.

رقم التواصل: 011 491 4444 - 011 431 1100



3. مستشفى الولادة والأطفال في المدينة المنورة.

رقم التواصل: 014 849 9999



4. مستشفى شرق جدة في محافظة جدة.

رقم التواصل: 0122327555



5. مستشفى الولادة والأطفال في الدمام.

رقم التواصل: 013 842 6666



6. مستشفى الأمل والصحة النفسية في جازان.

رقم التواصل: 016 322 1688



7. مستشفى الولادة والأطفال في نجران.

رقم التواصل: 017 529 5000



8. مستشفى الأطفال في الطائف.

رقم التواصل: 012 744 7202



9. مستشفى الصحة النفسية بالجرشي في الباحة.

رقم التواصل: 0177224849



10. مستشفى الولادة والأطفال في حفر الباطن.

رقم التواصل: 013 725 6208



11. مجمع الصحة النفسية في تبوك.

رقم التواصل: 014 423 2756



12. مستشفى الولادة والأطفال في خميس مشيط.

رقم التواصل: 017 223 7475



13. مستشفى الولادة والأطفال في القصيم.

رقم التواصل: 016 316 6666



14. مستشفى النساء والولادة والأطفال في الحدود الشمالية.

رقم التواصل: 014 661 3252



15. مستشفى الولادة والأطفال في الأحساء.

رقم التواصل: 013 594 2500



16. مستشفى النقاهة والصحة النفسية في بيشة.



17. مستشفى الولادة والأطفال في الجوف.

رقم التواصل: 014 624 2224



18. مستشفى القنفذة العام في القنفذة.

رقم التواصل: 017 732 2295



19. مستشفى الملك سلمان التخصصي ومستشفى الملك خالد في حائل.

رقم التواصل: 016 543 3125- 016 532 8888



20. مستشفى الأمل والصحة النفسية في القريات.

رقم التواصل: 0146425288