ملابس كاجوال الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 23 فبراير 2019 07:33 مساءً - يجمع خبراء الموضة، على أن كاجوال الشتاء للأطفال، عادة ما يكون أجمل من كاجول الصيف، ربما بسبب خاماته السميكة، وخصوصيته بإعطاء قوام أطفالنا، أناقة أكثر.

"الخليج 365 وطفلك" تعرض لك هذه الأزياء من "ريفر آيلاند"

1 – صورة رئيسية

2 – طفلة ترتدي بنطلوناً من الجينز الزهري، و"تي شيرت" أسود بأكمام طويلة من القطن السميك، وحذاء رياضي أسود بتقليمات حمراء.

3 – طفل يرتدي بنطلوناً من الجينز الأزرق الغامق، وقميصاً كحلياً منقطاً بالأبيض، وفوقه جاكيت "أوف وايت"، غير رسمي بأزرار على الجانبين، مع بوط أسود.

4 - طفلتان، الأولى ترتدي فستاناً مقلماً بألوان الرمادي والأبيض والأسود، وهو بسيط جداً، عليه كلمة "LOV" يبدو أنيقاً مع الحذاء الرياضي الأبيض، أما الثانية فترتدي فستاناً من الساتان "المنفوش" بنقشة جلد النمر، مع كولون زهري غامق، وحذاء زهري من اللون نفسه، عليه ريشة على شكل كرة.

5 – طفلتان، الأولى ترتدي بنطلوناً أسود من الجلد المقلم على الطرفين، مع "دي شيري" صوفي بأكمام طويلة، عليه كتابات أغلب حروفها من الذهبي، الذي يتناسب مع تقليمة البنطلون، والحذاء الأسود المذهّب، والثانية ترتدي تنورة من الجلد الأسود، وكنزة صوفية خضراء مفصولة بخط صوفي على الصدر، المشغول من الأعلى بمشغولات خضراء براقة، تتناسب مع الحذاء الرياضي الأخضر البرّاق.

6 – طفلة ترتدي "جمبسوت" من الجينز الأزرق الفاتح، و"دي شيرت" زهري بأكمام طويلة، مع بوط رمادي مقلّم عالي الحواف.