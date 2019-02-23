فوائد القرع للأطفال وطريقة إعداده

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 23 فبراير 2019 07:33 مساءً - يعد القرع، أو اليقطين من الخضراوات الغنية بالعناصر الغذائية التي يستفيد منها الكبار والصغار، ويتم تناوله مطبوخاً بعد إضافة مكونات غذائية أخرى. وتكمن فائدته في الكمية الكبيرة من الألياف التي يحتوي عليها، إضافة إلى السكريات، والبروتينات المضادة للأكسدة.

هذا ما أوضحته لـ "الخليج 365" هالة الصالح، اختصاصية التغذية، التي تحدثت أيضاً عن فوائد القرع للأطفال، مبينةً أنه يساعد في تقويتهم، ويحميهم من بعض المشكلات الصحية.

من أهم فوائد القرع للأطفال:

ـ يساعد في التخلص من المشكلات المتعلقة بالجهاز الهضمي، مثل الإسهال والإمساك.

ـ يعزز دور الجهاز المناعي لمقاومة الأمراض المختلفة.

ـ يشفي من نزلات البرد، مثل السعال والزكام.

ـ يسكِّن ألم الأسنان.

ـ يزيد من معدل الذكاء لدى الطفل، ويحفز قدراته الذهنية.

ـ يخفِّض درجة الحرارة العالية "الحمى".

ـ يساعد الطفل على النوم بشكلٍ مريح.

طريقة إعداد القرع للأطفال:

يتم تقديمه كشوربة بعد تقشيره وسلقه بواسطة الماء المغلي، أو البخار، ثم هرسه بشكل جيد، مع إضافة قليل من السكر إليه، ويُقدَّم للطفل كوجبة مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.