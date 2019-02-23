ماهي متلازمة سافانت ” متلازمة الموهوب “

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متلازمة سافانت هي حالة نادرة، ولكنها مذهلة حيث يعاني الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النمو المختلفة، بما في ذلك اضطراب التوحد، من القدرة أو الذكاء أو الموهبة، ويمكن أن تكون الحالة خلقية (وراثية أو غير وراثية)، أو يمكن الحصول عليها لاحقا في مرحلة الطفولة، أو حتى عند البالغين، وتتعايش المهارات الماهرة معها أو يتم فرضها على المرضى، والعديد من الإعاقات النمائية بما في ذلك اضطراب التوحد، أو حالات أخرى مثل التخلف العقلي أو إصابة الدماغ أو المرض الذي يحدث قبل (ما قبل الولادة) أثناء (فترة ما حول الولادة) أو بعد الولادة، أو حتى في وقت لاحق في مرحلة الطفولة أو حياة الكبار (المكتسبة المشتقة)، ودائما ما ترتبط المهارات غير العادية بذاكرة مذهلة من نوع خاص وعميق للغاية.

وصف متلازمة سافانت

عادةً ما يشار إلى الأطفال الذين يعانون من متلازمة سافانت او متلازمة الموهوب بأنهم علماء حمقى أو متخلفون أو مصابون بالتوحد، وقد أدت الدلالات السلبية لمصطلح “أحمق” إلى معنى الأبله، ولأن المتلازمة غالبا ما ترتبط بالتوحد فإن مصطلح “التوحدي” هو أكثر تواترا، وأول وصف معروف لشخص مصاب بمتلازمة ظاهرية حدث في مجلة علم النفس الألمانية عام 1751، وتم استخدام مصطلح سافانت لأول مرة في عام 1887 بواسطة J. Langdon Down الطبيب الذي يطلق عليه اسم متلازمة داون .

مرضى متلازمة سافانت

ما يقرب من نصف جميع الأطفال المصابين بمتلازمة سافانت يعانون من التوحد، وحوالي 10٪ من الأطفال المصابين بالتوحد لديهم متلازمة سافرة، ويرتفع المعدل إلى 25 في المائة من الأطفال المصابين بالتوحد الذين لديهم معدل ذكاء فوق 35 سنة، وكثير من الأطفال المصابين بالتوحد لديهم معدل ذكاء أقل، وحوالي ثلاثة أضعاف عدد الأولاد من الفتيات اللواتي لديهن متلازمة سافانت، وقد يكون هذا بسبب أن الأولاد أكثر من الفتيات يتأثرون بالتوحد، وأقل من 1 في المائة من السكان غير المصابين بالتوحد، بما في ذلك أولئك الذين يعانون من التخلف العقلي وغيره من الاضطرابات التنموية لديهم متلازمة سافانت .

أسباب واعراض متلازمة سافانت

كانت أسباب المتلازمة الشريرة حتى عام 2004 غير معروفة، ويفترض بعض الباحثين أن السبب في ذلك هو حدوث تغير في جين أو جينات، ويعتقد آخرون أنه يحدث بسبب نوع ما من الضرر الذي يصيب نصف الدماغ الأيسر للدماغ مع تعويض عن هذه الإصابة التي تحدث في النصف الأيمن من الدماغ، وأسباب هذه المتلازمة ليست واضحة على الإطلاق، ومع ذلك لابد من إجراء المزيد من الأبحاث، ويتمتع الأطفال الذين يعانون من متلازمة سافانت بموهبة أو مهارة استثنائية في منطقة معينة، مثل القدرة على معالجة العمليات الحسابية بسرعة هائلة، وتحدث المهارات الطموحة في عدد من المجالات المختلفة، بما في ذلك الموسيقى والفنون البصرية والرياضيات .

ويعتقد الخبراء أن أكثر المهارات شيوعا التي أظهرها العلماء هي الذاكرة الاستثنائية، وقد يتمكن الأطفال الذين يعانون من متلازمة سافانت من حفظ كميات كبيرة من البيانات في مجالات مثل الإحصائيات الرياضية والأرقام السكانية والبيانات التاريخية أو بيانات السيرة الذاتية، وإحدى المهارات الخاصة الشائعة لدى أولئك الذين لديهم متلازمة سافانت هي القدرة على حساب أي يوم من أيام الأسبوع يقع تاريخ معين أو سوف يقع عليه .

تشخيص وعلاج متلازمة سافانت

يتم تشخيص متلازمة سافانت عندما تكون قدرة الطفل في منطقة واحدة أعلى بشكل غير متوقع من معدل الذكاء أو مستوى الأداء العام، ولا يعرف عن متلازمة سافانت وجود أي عيوب، لذا لا يجب معالجتها، والاضطرابات الكامنة التي تصاحب عادة الحاجة لمتلازمة الموهوب للعلاج، ويعتقد أن الاستفادة من موهبة خاصة للطفل مع متلازمة الموهوب قد يساعد في علاج الاضطرابات النمائية الأساسية للطفل، وعادة ما تكون المهارة الخاصة المرتبطة بمتلازمة البرد لدى طفل معين موجودة مدى الحياة، وكان هناك تقرير واحد على الأقل عن فقدان المهارة عندما تم تحقيق تقدم في مجالات أخرى، ولكن يبدو أن هذا الأمر نادر للغاية، وبشكل عام إذا تغير مستوى المهارة فإنه يتحسن كما تمارس المهارة، ولا توجد طريقة معروفة لمنع الإصابة بمتلازمة سافانت .

الاهتمام بالمصابين بمتلازمة سافانت

الأطفال الذين يعانون من متلازمة سافانت لديهم مهارات خاصة جدا يمكن رعايتها، وقد يستجيب هؤلاء الأطفال بشكل أفضل للعلاجات لأي اضطراب كامن يستفيد بطريقة ما من الاهتمام والموهبة الكامنة الخاصة بالطفل، وتوجد مهارات طموحة على مجموعة من القدرات، وتسمى القدرات الأكثر شيوعا مهارات الشظية، وتشمل هذه السلوكيات مثل الانشغال الوسواسي، وحفظ الموسيقى ، والتوافه الرياضي ، وأرقام لوحات الترخيص ، والخرائط ، والحقائق التاريخية ، أو العناصر الغامضة مثل أصوات المحركات المكنسة الكهربائية، على سبيل المثال الموهوبون هم الأشخاص الذين تكون مهاراتهم الموسيقية أو الفنية أو الرياضية أو غيرها من المهارات الخاصة أكثر وضوحا وشدة، وعادة ما تكون في مجال خبرة واحدة، وتكون واضحة جدا عند النظر إليها ضد إعاقتهم الشاملة .

إن مصطلح سافانت مخصص للأشخاص الناضجين جدا في هذه الحالة غير المألوفة بالفعل، حيث تكون الموهبة أو القدرة الخاصة معلقة لدرجة أنها ستكون مذهلة حتى لو حدثت في شخص غير معاق، وفي مثل هذا الشخص غير المعاق ، سيتم تطبيق مصطلح “العبقرية” عليه، وربما يكون هناك أقل من 75 باحثا مبتكرا يعيشون في جميع أنحاء العالم في الوقت الحالي، والذين يحققون هذا المستوى العالي من المهارات الخاصة .