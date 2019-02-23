دراسة تعلن أن تناول حفنة من المكسرات يوميًا تحمي من أمراض القلب

أشارت دراسة طبية أميركية إلى أن مرضى السكري الذين يتناولون المكسرات بانتظام ربما يكونون أقل عرضة للإصابة بمشاكل القلب مقارنة بنظرائهم ممن لا يأكلونها كثيرا أو لا يأكلونها على الإطلاق. وقد أجرت جامعة هارفارد في بوسطن هذه الدراسة التي توصلت إلى أن مرضى السكري الذين يأكلون 28 غراما من المكسرات خمس مرات أسبوعيا على الأقل يكونون أقل عرضة للإصابة بمرض القلب بنسبة 17% مقارنة بمن يأكلون المكسرات مرة واحدة في الأسبوع.

لكن تناول المكسرات ولو مرة واحدة أسبوعيا يظل مفيدا للقلب بشكل عام. وبالنسبة لمرضى السكري، يعد تناول المكسرات مرة واحدة أخرى أسبوعيا مرتبطا بالحد من خطر الإصابة بالأمراض القلبية بنسبة 3%، والحد من خطر الوفاة بسبب مشاكل القلب بنسبة 6%.

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وقال جانج ليو -وهو باحث في مجال التغذية بكلية تي.أتش تشان للصحة العامة التابعة لجامعة هارفارد وكبير الباحثين بالدراسة-إن هذه البيانات توفر أدلة جديدة تدعم التوصية بجعل المكسرات جزءا من أنماط الغذاء الصحية من أجل الوقاية من مضاعفات أمراض القلب والأوعية الدموية والوفيات المبكرة بين المصابين بالسكري.

وأضاف أن تناول المكسرات ربما يساعد على زيادة القدرة على التحكم في نسبة السكر في الدم لأسباب من بينها كونها غنية بمغذيات مثل الأحماض الدهنية غير المشبعة والألياف وفيتامين (هـ) وحمض الفوليك ومعادن مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والماغنسيوم.

ولإجراء الدراسة، استخدم الباحثون الاستطلاعات الذاتية عن النظام الغذائي بمشاركة 16217 رجلا وامرأة قبل وبعد تشخيص إصابتهم بالسكري. وسئلوا عن تناولهم الفول السوداني والجوز على مدى سنوات. وجميع المشاركين مصابون بالسكري من النوع الثاني وهو النوع الأكثر شيوعا والمرتبط بكبر السن والسمنة.

وقال إيميلو روس -وهو طبيب بمستشفى برشلونة ولم يشارك بالدراسة التي نشرتها دورية سيركوليشن ريسيرش- إن الكمية المثالية هي ما يتراوح بين 28 و42 غراما مكسرات يوميا، مع توصية بأن تكون منزوعة القشرة.

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