شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك.. الاستحمام بالمياه الدافئة يعزز الصحة ويقى من الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الاستحمام جزء أساسى من النظافة الشخصية، كما أنه يساعد على الانتعاش والنشاط، فضلا عن ذلك أثبتت الدراسات أن الاستحمام بالمياه الدافئة له فوائد عديدة على صحة الجسم، وضمن سلسلة موضوعات دلع جسمك يقدم ”الخليج 365” فوائد الاستحمام وفقا لما ذكره موقع thecomfybuddy.



المياه الدافئة

1: الاستحمام بالمياه الدافئة يعمل على تحسين الدورة الدموية ويحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

2: يعزز النوم بشكل أفضل ويساعد على الاسترخاء والهدوء.

3: يعتبر الاستحمام بالمياه الدافئة من أفضل علاجات آلام المفاصل والعضلات ويساعد على التعافى بشكل أسرع.



الاستحمام

4: يساعد على خفض مستوى ضغط الدم وبالتالى فهو مفيد لمرضى الضغط المرتفع، ويعمل على ضبط الضغط وحماية المريض من الأزمات والجلطات.

5: وفقا للبحوث فإن الاستحمام بالمياه الدافئة يعمل على فقدان الوزن، كما أنه مفيد لمرضى السكر.

6: حمام المياه الدافئ يعمل على فتح المسام وينظف الأوساخ والشوائب، وينعش البشرة وينظفها.

7: عادة ما يحدث الصداع النصفى بسبب الأوعية الدموية المقيدة فى منطقة الرأس، وهنا تعمل المياه الدافئة على تخفيف ألم الصداع.

8: الاستحمام بمياه دافئة يسرع الشفاء من السعال ونزلات البرد، وذلك مع الالتزام بالراحة وتناول الشوربة الدافئة.

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