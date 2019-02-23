ماذا يحدث للجسم عند تناول 3 تمرات يوميًا

التمر أفضل طعام لمتلازمة القولون العصبي، كما أنه مضاد للالتهابات ويساعد على تقليل التورّم. لكن هناك فائدة أخرى لأكل مقدار معين من التمر يومياً (3 تمرات) وهي أن هذا المقدار يغنيك عن تناول مكملات الفيتامينات.

يحتوي التمر على النحاس والبوتاسيوم والألياف والمنغنيز والكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والسيلينيوم، ومجموعة من فيتامينات ب، هي: الثيامين والريبوفلافين والنياسين والفولات وفيتامين أ وفيتامين ك. لذلك لست بحاجة إلى تناول مكملات الفيتامينات المتعددة إذا تناولت 3 تمرات كل يوم لأنها توفر المطلوب.

كما يحتوي التمر على أنواع السكر المختلفة: السكروز والجلوكوز والفركتوز، ما يجعله من أفضل مصادر الطاقة السريعة للجسم.

ويمكنك الاعتماد على أكل التمر يومياً لعلاج الإمساك ومشاكل الهضم الشائعة. وتتضمن مشاكل الهضم التي يعالجها أو يحمي منها أكل التمر بانتظام: البواسير، ومتلازمة القولون العصبي، وبكتريا المعدة، وسرطان القولون.

وتحتوي الـ3 تمرات على الكمية المطلوبة تقريباً من فيتامين ب 6 لوظائف الدماغ وتحفيز مهارات التذكّر والتفكير.

وتوفر توليفة معادن المغنيسيوم والبوتاسيوم والسيلينيوم والكالسيوم والمنغنيز والفوسفور تركيبة من المغذيات تزيد صلابة العظام.

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