شكرا لقرائتكم خبر عن رجلك بتنمل كتير.. ماتقلقش وفتش وراء نسب الحديد والعوامل الوراثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكثير منا يعاني من تململ الساقين، هذه الحالة التى نشعر خلالها بأحاسيس غريبة فى الساق، وتشعر بصعوبة فى مزاولة السير أو الجرى بشكل طبيعى دون الشعور بمشكلة.



تململ الساقين

وفقا لتقرير نشره موقع self فإن تململ الساقين حالة شائعة يعانى منها البعض ويشعر خلالها الشخص بحالة من الشحب أو الألم الغير صريح بالساقين، أو حالة من الحكة أو الخفقان أيضا، وخلالها يشعر الشخص برغبة فى تحريك الساقين ولكنه يشعر بهذا الألم، وتزيد حدة هذا التململ وزيادة فرص الإصابة به عندما يكون الشخص فى موضع غير نشط، أي جالسا لفتة طويلة أو نائما دون تحريك، أو مربعا لقدميه وغيرها ومن الجلسات التى لا حركة فيها.



تململ الساقين

ومن أبرز الأسباب أو العوامل التى تساعد على زيادة حدة هذا التململ وكرة الإصابة به هو حدوث مشكلات فى نسب الدوبامين فى الجسم، وهو أحد النواقل العصبية الذى يساعد العضلات كثيرا على العمل بشكل جيد، كذلك قد تلعب العوامل الوراثية دورا رئيسيا ى كثرة الإصابة بهذا التململ، فضلا عن الإصابة بمتلازمات نقص المناعة، وهناك دراسات تشير إلى إمكانية نقص الحديد فى الجسم مما يساعد على زيادة الإصابة بالتململ، أما عن كيفية التعامل مع هذه النوبات التى تتملل فيها السيقان، هو الاهتمام بالحمام الافئ الذى يغمر الجسم، فضلا عن تهدئة الجسم والعضلات من التوتر وتقليل حدة الضغط النفسى، إضافة إلى إمكانية وصف الطبيب لأدوية مرخية للعضات وباسطة لها، أو أدوية تزيد من مستوي الدوبامين فى الجسم.



الساقين

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