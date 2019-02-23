شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: 15 دقيقة من الركض كل يوم تقلل من خطر الاكتئاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن 15 دقيقة فقط من الركض كل يوم قد تقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أوضح الباحثون أن الأشخاص النشطين بدنيا أقل عرضة لخطر إضطراب الصحة العقلية.

وقال الدكتور "ديفيد أجوس" ، من قسم الطب النفسي بمستشفى ماساتشوستس العام الأمريكية: "عندما يأتي المرضى إليا يشكون من شعورهم بالإحباط ، أخبرهم أن يخرجوا ويتحركوا فى المنتزهات والنوادى قبل أن وصف مضادات الاكتئاب".

ويعتقد الدكتور "أجوس" بعد دراسة بيانات أكثر من 500 ألف شخص أن الحصول على معدل أعلى لضربات القلب بنسبة 50٪ لمدة ربع ساعة في اليوم، يخفض خطر الإصابة بالإكتئاب.

ويعتبر الاكتئاب هو السبب الرئيسي للإعاقة في الولايات المتحدة الأمريكية للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 44 سنة، وفقاً لجمعية القلق والاكتئاب في أمريكا، وتؤثر الحالة على أكثر من 16.1 مليون أمريكي (6.7%) كل عام.

وفي المملكة المتحدة، 19.7% من الأشخاص فوق 16 سنة لديهم أعراض الاكتئاب أو القلق في عام 2014، حسب إحصائيات مؤسسة الصحة النفسية.

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