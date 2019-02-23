طريقة إعداد وتحضير كباب حلة

المقادير لحم كندوز

بطاطس

جزر

كوسه

بصل

ثوم

زبده

ملح

فلفل اسود

جوزة الطيب

الطريقه

تشوح اللحمه مع البصله وفص ثوم وتكمر علي النار

وتتبل بالملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب

حتي تمام التسويه وتضاف الخضروات بعد تقطيعها

ويضاف قليل من الماء وتقدم مع ارز ابيض.

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