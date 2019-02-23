سيدة بريطانية تصنع حقيبة يد من جلد ساقها

أعلنت إحدى القاطنات في بريطانيا أنها تبحث عن مصمم أزياء لصنع حقيبة يد لنفسها من جلد ساقها المبتورة.

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وذكرت صحيفة "مترو"، أن جوان، من مدينة مانشستر، ستخضع قريبا إلى عملية بتر ساقها بسبب إصابة مرضية حادة في أوعيتها الدموية "التهاب الشرايين".

وتعترف المرأة البالغة من العمر 55 عاما بأنها غاضبة من فكرة أنها ستفقد ساقها، لذلك، ترغب في أن تقرر بنفسها مصير طرفها الذي ستفقده.

ولجأت البريطانية إلى موقع إلكتروني للخياطة والتصميم، وكتبت رسالة لإدارته تبين فيها أنها مستعدة لإنفاق 3 آلاف جنيه إسترليني للحصول على حقيبة نسائية متوسطة الحجم بحزام قصير.

وقالت جوان في تعليقها على طلبها من المصمم صنع حقيبة يد لها باستخدام جلد ساقها "أفهم أن الأمر يبدو غريبا ومثيرا للاشمئزاز، قد يعتقد البعض أنني فقدت عقلي، لكن هذه ساقي ولا يمكنني تركها في مكان ما لتتعفن. إنها جزء مني وأريد الاحتفاظ بها".

وتواصلت إدارة موقع التصميم والخياطة مع جوان ودعت الخياطين لأخذ الموضوع على محمل الجد، وقالت الإدارة في تعليقها على الموضوع "قبل قول (يع) ومثير للاشمئزاز، لقد تحدثنا مع الزبونة وكان تفكيرها معقولا وخاصا جدا".

وأشارت الإدارة إلى أن الفكرة جاءت لجوان بعد أن شاهدت أنباء عن المرأة التي صممت ثوبا من شعر والدتها المتوفاة.

وأضافت جوان أنها تعلم أن "هذا مثير للاشمئزاز، لكن الكثير من الأشخاص يحتفظون بالحبال السرية لأطفالهم ويضعون رماد رفاة أقاربهم في أوان وينصبونها أما أعينهم. فكرت في الأمر.. رغبتي ليست غريبة".

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