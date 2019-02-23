طريقة إعداد وتحضير النقانق بدبس الرومان

القاهرة - لايف ستايل المقادير:- ١ كيلو نقانق( السجق الصغير)

٢ ملعقة صغيرة مرقة دجاج

٢ ملعقة صغيرة ثوم

٢ ملعقة صغيرة كزبرة ناعمة

١ حبة بصل مفرومة

١ حبة طماطم مقطعة صغير

٢ ملعقة كبيرة دبس رمان

٢ معلقة صنوبر الطريقة:- نسخن الفرن على درجة حرارة ٢٠٠° تقطع النقانق حبات منفردة وتوضع في كيس الفرن وتتبل (مرقة دجاج والبصل والطماطم ودبس الرمان والكزبرة والثوم) ويقلب برفق حتى لا نهري اللحم ثم نغلق الكيس ونضعها في صينية ويدخل الفرن لمدة ٤٠ دقيقة ليصبح لونها ذهبي حتى تمام النضج ثم نخرجه من الفرن ونضعها في طبق التقديم ونضع فوقها خليط الصلصة الناتج من الطهي ثم تزين بالصنوبر المحمص وتقدم مع خبز بالثوم garlic bread وبالهنا والشفاء قد يهمك أيضا:​طريقة إعداد الدجاج المحشي في خُطوات باللوز أو الصنوبر المقلي طريقة إعداد وتحضير مكرونة بالجمبري والكزبرة الخضراء

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