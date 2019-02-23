شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة.. زيت جوز الهند والسكر والشوفان لتقشير الجلد الجاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقشير البشرة من أفضل الأشياء التى تساعد على تحسين صحة جلدك الجاف، وإذا أصاب بشرتك الجفاف يمكنك تقشير البشرة بمكونات طبيعية تساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة التى تجعل البشرة تبدو خشنة، من خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على كيفية استخدام زيت جوز الهند والسكر والشوفان لتقشير البشرة والتخلص من الجفاف، بحسب موقع "Prevention".



الشوفان

وصفة جوز الهند والسكر والشوفان لتقشير الجلد

تساعد هذه الوصفة على تجديد البشرة ويمنح الرطوبة للجلد، كما أن زيت جوز الهند هو مضاد للالتهابات، والسكر والشوفان يساعدان على تقشير البشرة.

الطريقة:

- ضع 2 – 3 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند في إناء، أو استخدم الزيت المفضل لديك في درجة حرارة الغرفة.

- امزج 1/2 كوب من السكر الأبيض أو البني مع ربع كوب من الشوفان الخام.

- استخدم هذه الوصفة خلال يوم قبل أن يصبح الشوفان ناعمًا جدًا.

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