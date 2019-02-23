باسم سمير يكشف طرق علاج الأسنان المفقودة وتعددها

كشف الدكتور باسم سمير استشاري طب الأسنان وعضو جمعية سترومان لزراعة وتجميل الأسنان في سويسرا أن عمليات زراعة الأسنان تعد مقياس التميز، وتُعطي شكلا طبيعيًا أكثر من العمليات التعويضية الأخرى، كونها أكثر صلابة وثباتا وتدوم لبقية عمر المريض.

وأوضح سمير في حديث خاص إلى موقع "لايف ستايل"، أن عمليات زراعة الأسنان تُعزز وتدعم عظام الفك الواقعة تحت الأسنان المزروعة، وتعد هذه ميزة فريدة، تمنع تلف وفقدان عظام الوجه وعدم تغير شكلها الذي ربما يغير شكل الوجه الخارجي ومظهر الابتسامة عند فتح الفم.

وأضاف أن التركيبات السنية التي تثبت في الفم بشكل دائم لا يمكن إزالتها إلا عن طريق طبيب الأسنان، ومن أنواعها زرع الأسنان والتيجان والجسور، حيث يستخدم زرع الأسنان والجسور لتعويض الأسنان المفقودة، أما التيجان فهي تستخدم في تغطية الأسنان المتهالكة والتي لا يمكن علاجها بواسطة الحشوات المعتادة.

ولفت الدكتور باسم سمير، إلى أن هناك عوامل عدة تُحدد اختيار نوع العلاج بالتعويضات، وتشمل حالة المريض الصحية والعناية اليومية وسلامة الأنسجة الداعمة للأسنان والفم، وكذلك شدة المشكلة حيث يقوم الاختصاصي بدراسة العوامل ووضع خطة العلاج ومن ثم مناقشتها مع المريض وتحديد الأنسب.

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