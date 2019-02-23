شكرا لقرائتكم خبر عن لو مريض نوبة القلبية.. تاكل ايه لتجنب المضاعفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتحكم النظام الغذائى الصحى فى الحد من خطر الإصابة بأمراض الشريان التاجى وبعض أمراض القلب، ولكن ماذا لو كان لديك بالفعل نوبة قلبية، أو ذبحة صدرية، أو متلازمة الشريان التاجى الحادة، فما هى أهمية النظام الغذائى المناسب لتلك الحالات.

التوصيات الغذائية الحالية من قبل جمعية القلب الأمريكية والجمعية الأوروبية لأمراض القلب، للأشخاص الذين يعانون من النوبة القلبية تناول الأطعمة الصحية حيث انها تساعد على التعافى وتقليل المخاطر.

ماذا تأكل بعد نوبة قلبية

عرض موقع "heartfoundation" تقرير عن الأطعمة التى يجب تناولها وتشمل:

تناول الكثير من الخضار والفاكهة الطازجة.

اختيار أنواع الحبوب الكاملة من الخبز والحبوب والمعكرونة والأرز .

اختيار اللحم الخالي من الدهن (اللحم المشبع بالدهون والدجاج بدون جلد).

الحد من اللحوم المصنعة ، بما في ذلك النقانق واللحوم الباردة ، مثل السلامي.

تناول حصتين أو ثلاث حصص (150 جم) من المأكولات البحرية كل أسبوع (طازجة أو مجمدة أو معلبة).

تناول الخضار في وجبتين على الأقل في الأسبوع (مثل العدس أو البازيلا أو الفاصوليا المجففة ).

تناول ما يصل إلى 6 بيضات كل أسبوع.

الحد من الأطعمة السريعة (مثل المعجنات ، البيتزا ،الساخنة ، السمك المقلي ، الهامبرجر).

الحد من الأطعمة الخفيفة المالحة والدهنية والسكرية (مثل البطاطس والكعك والبسكويت والشوكولاتة).

اختيار الحليب منخفض الدسم واللبن الزبادي والجبن .

اختر دهون وزيوت أكثر صحة لطهي الطعام ، وتشمل بعض الخيارات المناسبة زيت عباد الشمس وفول الصويا وزيت الزيتون وزيوت الفول السوداني.

تناول وجبة خفيفة من المكسرات العادية وغير المملحة.

شرب الماء بشكل رئيسي ، وتجنب المشروبات المحلاة بالسكر.

تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي باعتدال. كيفية تناول الأطعمة المالحة لمريض القلبيتم إخفاء الملح فى الكثير من الطعام، يجب أن تكون كمية الملح أقل من 4 جرام في اليوم وهى أقل من ملعقة صغيرة. كيفية تناول الأطعمة المالحة لمريض القلبيتم إخفاء الملح فى الكثير من الطعام، يجب أن تكون كمية الملح أقل من 4 جرام في اليوم وهى أقل من ملعقة صغيرة.

الملح يعمل على تخزين السوائل فى جسمك، وبالتالى يؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم.



الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من الملح تشمل: الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من الملح تشمل:

المنتجات المخبوزة تجاريًا مثل الكعك والمعجنات والفطائر وبعض الخبز

اللحوم المصنعة، مثل اللحم المقدد واللحوم المعلبة.

الأطعمة المعلبة، مثل الحساء المعلب الفورى، والسمك المخزن فى محلول ملحى والمكرونة سريعة التحضير.

التوابل والصلصات الجاهزة.

الأطعمة الخفيفة مثل المكسرات المملحة.