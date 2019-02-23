هاري وميغان في زيارة إلى المغرب تستغرق 3 أيام

يبدأ الأمير هاري وزوجته ميغان زيارة إلى المغرب تستغرق 3 أيام يقدمان خلالها الدعم لتعليم الفتاة القروية في منطقة جبال الأطلس.

تأتي الزيارة بطلب من الحكومة البريطانية وهي الثانية من أفراد من العائلة الملكية للمغرب خلال الأعوام الماضية بعد زيارة من الأمير تشارلز في 2011، وزارت الملكة إليزابيث المغرب عام 1980 في عهد الملك الراحل الحسن الثاني.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أنه مِن المتوقع أن تكون تلك الزيارة الأخيرة للزوجين الملكيين دوق ودوقة ساسكس قبل أن يرزقا بمولودهما الأول هذا الربيع.

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وقالت السفارة البريطانية إن الزوجين سيصلان إلى الدار البيضاء مساء السبت، ثم سيتوجهان إلى منطقة جبال أطلس إذ سيلتقيان عددا من الفتيات في دار داخلية للاستضافة في قرية أسني تديرها منظمة "التعليم للجميع" غير الحكومية.

وتبني المنظمة دورا داخلية لاستضافة الفتيات قرب المدارس لتقليل نسبة التسرب من التعليم بين من تتراوح أعمارهن بين 12 و18 عاما.

ويلتقي هاري وميغان خلال وجودهما في أسني، طلبة ومعلمين في مدرسة ثانوية ويحضران بعد ذلك مباراة لكرة القدم، ومن المقرر أن يحضر الزوجان الإثنين، أنشطة في العاصمة الرباط تتركز بشأن علاج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، كما سيحضران فعالية للطهو ويلتقيان عددا من رواد الأعمال الشباب.

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