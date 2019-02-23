أضرار خل التفاح والآثار الجانبية لاستخدامه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من أن خل التفاح قد يكون له فوائد صحية عديدة، إلا أنه يمكن أن استهلاك الكثير منه يسبب تأثيرات صحية غير مرغوب فيها.

تشير العديد من الدراسات إلى أن الخل بما فى ذلك خل التفاح، لديه القدرة على المساعدة فى علاج مجموعة من الحالات، بما فى ذلك السمنة وأمراض القلب والسرطان والالتهابات البكتيرية، وفقا لتقرير موقع "medicalnewstoday".



اضرر خل لاتفاح

الآثار الجانبية لخل التفاح

قد تشمل الآثار الضارة المحتملة لاستخدام خل التفاح الآتى:

تسوس الأسنان

خل التفاح يحتوى على مكونات حمضية، لذا يمكن أن يؤدى استخدام الكثير من الأطعمة والمشروبات الحمضية إلى إضعاف مينا الأسنان مع مرور الوقت، ما قد يؤدى إلى تسوس الأسنان الذى يسبب تجاويف تحتاج إلى حشو، خطر تسوس الأسنان يكون أعلى إذا تناول الشخص خل التفاح غير المخفف بانتظام، لذا يجب تخفيفه باستمرار لأنه يحد من خطر إصابة الأسنان.

نقص البوتاسيوم

يمكن أن يسبب نقص بوتاسيوم الدم المعتدل أو الشديد إلى ضعف العضلات والشلل، والتى يمكن أن تؤثر على أجزاء كثيرة من الجسم، وهو ما يسببه خل التفاح إذا تم تناوله بكثرة، إذا كان الشخص يعانى من مشاكل فى العضلات، ولا سيما المشاكل المتعلقة بالقلب أو التنفس، فيجب عليهما التماس العناية الطبية على الفور.



الاستخدام الثير لخل التفاح قد يسبب تأكل مينا الاسنان

تنظيم سكر الدم

بعض الأبحاث تشير إلى أن تناول الخل يمكن أن يؤثر على كيفية تنظيم الجسم لمستويات سكر الدم، لذا ينصح الأطباء الشخص المصاب بالسكر التحدث إلى الطبيب لاتباع نظام غذائى صحى يحتوى على القليل من الخل.

مشاكل بالجهاز الهضمى

يستخدم الكثير من الأشخاص الخل للمساعدة فى فقدان الوزن بطريقة طبيعية، وتشير الأبحاث إلى أن ذلك يساعد على إبطاء معدل ترك الطعام فى المعدة، والذى يمكن أن يوقف الشهية عن طريق جعل الشخص يشعر بالشبع لفترة أطول.

يمكن أن يؤدى حفظ الطعام فى المعدة إلى آثار جانبية غير مرغوب فيها، وقد يدؤى إلى الشعور بالغثيان وعسر الهضم بعد شرب الخل مع وجبة الإفطار.

بسبب الحموضة التى يحتوى عليها خل التفاح غير المخفف يمكن أن يؤدى إلى تفاقم الأعراض لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل فى الجهاز الهضمى، مثل قرحة المعدة أو الجزر الحمضى.



اضرار خل التفاح على المعدة

حروق الجلد

حموضة الخل قد تسبب حروق وتهيج فى الجلد، خاصة إذا تم وضع خل التفاح غير المخفف على الجلد مباشرة.

نصائح لاستخدام خل التفاح بطريقة آمنة..

تقليل كمية الخل المستخدمة بصورة كبيرة.

تقليل مقدار الوقت الذي يلمس فيه الخل الجلد.

خلط الخل بالماء وتخفيفه عند الاستخدام.

الحد من تلامس خل التفاح للأسنان.



مشاكل خل التفاح

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