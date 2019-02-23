فوائد القرنفل ينظم السكر ويسكن الألم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القرنفل من الأعشاب الغنية بالفوائد الصحية العديدة، والذى نستخدمه بشكل خاص فى علاج وتخفيف ألم الأسنان علاوة على مجموعة أخرى من فوائد القرنفل، نتعرف عليها فى هذا التقرير، بحسب ما نشر موقع "natural food series".



فوائد القرنفل

فوائد القرنفل

تشمل فوائد القرنفل الصحية تحسين الهضم، مكافحة البكتيريا، حماية الكبد، مكافحة سرطان الرئة، تنظيم سكر الدم، تحسين جهاز المناعة، مكافحة العدوى ، دعم صحة الفم ، علاج التهابات الجهاز التنفسي، علاج الصداع ، علاج الجروح وحب الشباب، منع قرحة المعدة.

- تحسين الهضم

استخدام القرنفل في وجبات الطعام سوف يضيف نكهة ومضاق مميز لطعامك ويساعد أيضا في عملية الهضم عن طريق تحفيز إفراز الإنزيمات الهاضمة والقضاء على الغازات وعلاج جيد لانتفاخ البطن، ويمكن استخدامه مع العسل كعلاج لاضطرابات المعدة.

مضاد للبكتيريا

القرنفل له خصائص مضادة للبكتيريا، لذا فهو فعالاً للغاية فى قتل سلالات من البكتيريا التى تسبب أمراض مثل الكوليرا.



فوائد القرنفل الصحية

يقى من السرطان

تشير الدراسات إلى أن القرنفل يمكن أن يعمل كمضاد فعال للسرطان، لاحتواءه على مواد يمكن أن تحمي الجسم ضد نمو السرطان، وقد تم تطبيق دراسة حول هذا الأمر على سرطان الرئة، وأظهرت النتائج أن القرنفل أوقف نمو الخلايا السرطانية تماما.

يحمى الكبد

الكبد هو جهاز مهم يعمل على تحطيم المواد المعقدة التى يستهلكها الجسم، فالقرنفل غنى بمضادات الأكسدة التى تحمى الجسم من الجذور الحرة والسموم، يمكن لهذه السموم أن تؤثر على الجسم على مدى فترات طويلة من الزمن، وخاصة الكبد.

تنظيم سكر الدم

استخدم القرنفل كدواء تقليدي لمجموعة متنوعة من الأمراض مثل مرض السكري، والمرضى الذين عانوا من هذا المرض سيواجهون مشكلة عدم كفاية أو عدم إنتاج الأنسولين في الجسم، والقرنفل يحاكي تأثيرات الأنسولين في الجسم ولديه القدرة على تنظيم مستويات سكر الدم فى الجسم.

يعزز نظام المناعة

يساعد القرنفل فى تحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء ويؤدي إلى دفاع أفضل ضد الالتهابات البكتيرية.



فوائد القرنفل

مضاد للالتهابات

يحتوى القرنفل على مركب يسمى "الأوجينول" الذي له تأثير مضاد للالتهاب، وتشير الدراسات إلى أن وجود هذا المركب مرتبط بالحد من الالتهاب، تظهر النتائج أيضا أن الأوجينول المركب يمكن أن يقلل من الألم الذى يشعر به والالتهاب.

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يحافظ على صحة الفم

القرنفل مفيد لأمراض اللثة مثل التهاب اللثة، كما أنه يخفف ألم الأسنان، لاحتوائه على خصائص تحاكى مسكنات الألم.

علاج التهابات الجهاز التنفسى

يظهر الطب الهندى القديم استخدامًا واسعًا للقرنفل فى التخفيف من أعراض نزلات البرد أو الأنفلونزا وتخليص الجهاز التنفسى من البلغم.

علاج الصداع

إن وجود الأوجينول فى القرنفل يجعله علاجاً ومسكناً ممتازًا لألم الصداع.



فوائد القرنفل

تخفيف التوتر

للقرنفل تأثير مهدئ على الأعصاب التي يمكن أن تكون مفيدة عندما يكون الشخص تحت الضغط النفسى، وهذا يزيد إنتاج الهرمونات التي تنظم مستوى الإجهاد وتحسن المزاج وتهدئة الأعصاب.

علاج الجروح

القرنفل مسكن ومطهر للجروح وذو فعالية عالية لعلاج الكدمات والخدوش، كما أنه يحتوي أيضًا على خصائص مضادة للالتهاب.

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