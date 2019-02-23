شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض نقص الحديد تورم اللسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد عنصر الحديد من أهم العناصر التى يحتاجها الجسم، وفى حالة التعرض لنقصان فى نسبته يتسبب ذلك فى العديد والكثير من المشاكل العامة علي الجسم، كالإصابة بالأنيميا الحادة، وما شابه ذلك، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أعرض نقص الحديد بالجسم، وذلك وفقا لمال نشرع موقع " EveryDayHealth".

أعراض نقص الحديد

هناك العديد من الأعراض التي تعد حرس للإنذار للشخص الذى يعانى من نقص الحديد في الجسم، ومن أبرز هذه الأعراض هى:

- الشعور بالتعب والإرهاق بشكل دائم، وعدم القدرة علي الحركة بشكل طبيعى.

- يصبح اللسان يعانى من التورم بعض الشىء، ويشعر الشخص بالألم الشديد والشقوق.

- كثرة الإصابة بالعديد من الأمراض المناعية كنزلات البرد وما شابه ذلك.

- تساقط الشعر بصورة كبيرة جدا، من أبرز أعراض نقص نسبة الحديد في الجسم.

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- تشنج العضلات بالجسم من اعراض نقص نسبة الحديد فى الجسم.

-الالتهابات المتكررة حيث يلعب عنصر الحديد علي تقوية الجهاز المناعى بالجسم، وهذا يساهم بشكل كبير في تقوي الجهاز المناعي في الجسم، وفي حالة نقص الحديد فى الجسم يكثر الإصابة بالالتهابات.

- يتعرض الجلد للشحوب، حيث أنه يتسبب فى تقص الحديد فى نقص نسبة الهيموجلوبين في الجسم.

وأوضح التقرير، إلي أن عنصر الحديد يعد من أهم العناصر حيث أنه يحمل الأكسجين في الدم إلي جميع خلايا الجسم، ولهذا يشعر الإنسان بالنشاط والحيوية والقوة في الذاكرة، وتنشيطها، في حالة توفر هذا العنصر في الدم، ولذا يجب إجراء بعض الفحوصات الخاصة به للتأكد منه كالهيموجلوبين وخصائص الحديد.

كما أن عنصر الحديد هو عنصر هام حيث يتواجد به البروتين في خلايا الدم الحمراء، التي تساهم في نقل الأكسجين من الرئتين إلي جميع أنحاء الجسم، وهذا السبب وراء شعور الشخص بالتعب والارهاق وعدم القدرة علي ممارسة الحياة بشكل طبيعي.