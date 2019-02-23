شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد اللوز الحد من السكر وأمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت جميع الدراسات الطبية على أهمية تناول المكسرات، وذلك يرجع إلى ما تحتويه من عناصر غذائية هامة، ومفيدة، ونجد أنه من ضمن تلك المسكرات الغنية بالعناصر الهامة هى اللوز، الغنى بمضادات الأكسدة، والكالسيوم والمغانسيوم، والبوتاسيوم، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على فوائد اللوز على الصحة العامة، وذلك وفقا لموقع " healthyeating".

أشار التقرير، إلي أن تناول اللوز يوميا يعد هام جدا للجسم، لأنه يمده بالعديد من العناصر الهامة والمفيد وخاصة خلال مرحلة أو فترة البناء أي الطفولة، فاللوز يحتوي علي فيتاين "E"، وعنصر الكالسيوم والماغنسيوم والبوتاسيوم والبروتين ونسبة عالية من الألياف، وهذا ما يجعله مفيد خلال اتباع الحميات الغذائية المختلفة.

وأوضح التقرير، إلي أن تناول اللوز يقلل من نسبة الإصابة بأمراض القلب، وذلك يرجع لغناه بالماعنسيوم الذي يحافظ علي ذلك، كما أن تناوله يحد من الإصابة بمشاكل في الأوعية الدموية، وهناك العديد من الفوائد الأخري، ومنها:

-تنظيم نسبة الكولسترول في الدم، والحد من ارتفاعه، هذا ما يقوم اللوم بفعله، وأيضا يحد من الإصابة بأمراض القلب.

-نظرا لاحتوائه علي نسبة عالية من الألياف يجعله من الأطعمة المهمة في الحفاظ علي الوزن المثالي، وأيضا جيدة لمن يرغب في التخلص من الوزن الزائد، لأنه يزيد من الشعور بالشبع لفترات طويلة.

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-يعد اللوز، من أفضل أنواع المكسرات التي تقلل من الإصابة بمرض السكر، وتحد من ارتفاعه، ويعمل علي تنظيمه في الدم.

-يحافظ علي صحة الجهاز الهضمي، ويحد من الإصابة بمشاكل به، كعسر الهضم، ولذا فهو من أفضل أنواع المكسرات التي تساهم بشكل كبير في الحفاظ علي صحة الجهاز الهضمي.

-اللوز من المكسرات الغنية بمضادات الأكسدة ، وهذا يساهم بشكل كبير في وقاية الجسم من الإصابة بمرض السرطان.

-الحفاظ علي صحة البشرة، والحد من حدوث أي مشاكل بها.