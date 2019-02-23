شكرا لقرائتكم خبر عن بتصحى من النوم كتير.. أمراض بينبهك ليها اضطراب نومك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعاني من الاستيقاظ الدائم خلال نومك، فمن يحدث حركة بسيطة أو يصدر صوتا خافتا بجانبك تستيقظ على إثره سريعا، وقد يحدث أن لا تستطيع العودة إلي النوم مرة أخرى؟! إذا فأنت أمام حالة من مشكلات النوم الغير شائعة والتى يعانى منها حوالى أقل من ثلث البالغين حسب دراسة نشرها موقع self



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ووفقا للموقع فإن هناك العديد من الأسباب الخفية التى لا يلاحظها الشخص الذى يعاني من اضطراب النوم والاستيقاظ المتكرر خلال الليل، فأولي هذه العوامل المؤثرة هو طبيعة الحجرة التى ينام بها الشخص، فإذا كانت حرارتها عالية، أو هناك صوتا عاليا يصدر من أحد الأجهزة المتواجدة بغرفتك، أو أن تون الاضاءة تنفذ إلى الغرفة بسهولة، كلها عوامل تزيد من الاستيقاظ ليلا وصعوبة الحصول على ساعات نوم جيدة، والحل يكمن فى تذليل هذه المعوقات، واستخدام سدادات الأذن وغطاء العينين، وكذلك تحسين درجة حرارة الغرفة بالتهوية أو المروحة أو التكييف بدرجة مناسبة.



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من العوامل أيضا أن تكون لدى الشخص مشكلة صحية خاصة بالمثانة، فقد يكون الشخص يعانى من كثرة التبول أثناء الليل مما يقلق نومه، وهذه الحالة إما أن تكون بسبب التهاب المسالك البولية، أو فرط فى نشاط المثانة يعانى منه، أو الاصابة بالسكر، والحل فى بعض هذه الحالات هو التبول قبل النوم وشرب القليل من السوائل قبل النوم.



النوم

قد يعانى البعض من الإصابة بمشكلة فرط فى نشاط الغدة الدرقية، وهي من الاضطرابات التى تحدث مشكلات بالهرمونات بالجسم ولها الكثير من الأعراض منها الرعشة والعرق خاصة خلال ساعات الليل، القلق الدائم وزيادة فى معدلات ضربات قلب الانسان، وهو ما يجعل من الصعب الحصول على نوم متواصل دون استبقاظ، ولذا فإن النوم المتقطع يمكن أن يشير لبعض المشكلات الصحية.

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