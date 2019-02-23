شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تكشف احتباس الماء فى جسمك.. إعرف أسبابها وازاى تعالجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن أن يسبب احتباس الماء فى الجسم فى الشعور بالألم وقد تكون خطيرة فى بعض الأحيان، لذا فإن التعرف على الأعراض أمر مهم للغاية.



احتباس الماء في الجسم

ما هو احتباس الماء

الاحتفاظ بالماء وفقا لتقرير موقع "organicfacts" هو حالة طبية يحدث فيها تراكم غير عادي للسائل الشفاف فى تجاويف وأنسجة الجسم، تُعرف أيضًا تلك الحالة باسم الوذمة، وعادة ما يتم التحكم فيها عن طريق الهرمونات المختلفة والمواد المماثلة، مثل البروستاجلاندين، التى تنظم حجم الماء فى الجسم.

مسؤولية البروستاجلاندين هى الحفاظ على توازن الماء في الجسم فى مستوى صحي،ومع ذلك عندما يكون هناك خلل أو مشكلة في هذا النظام المرتبط بالهرمونات ، يمكن أن يتراكم السائل الزائد في أنسجة الجسم، و غالباً ما يحدث هذا التراكم في القدمين والكاحلين والساقين أو البطن ، ولكن أيضا يمكن أن يحدث في أي مكان في الجسم



اسباب احتباس الماء بالجسم

ما الذى يسبب احتباس المياه

يمكن أن يحدث احتباس الماء لأي عدد من الأسباب، ولكن بعض الأسباب الرئيسية وراء هذه الحالة تشمل الجلوس المفرط أو الوقوف ، وتناول الملح الكثير ، وتغيرات الطمث أو احد العوامل الأتية:

الطقس الحار.

التغيرات الهرمونية.

الحروق.

بعض الأدوية.

الحمل

نقص تناول بعض أنواع الطعام.

تليف الكبد

الخمول البدنى

ضغط دم المرتفع

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اضطراب في المعدة

أعراض احتباس المياه فى الجسم

هناك بعض الأعراض التي يمكن التعرف عليها من احتباس الماء مثل:

زيادة الوزن غير المبررة .

ألم في الأطراف أو انتفاخ البطن .

وذمة (تورم فى منطقة بها سوائل).

تغير لون الجلد.

تصلب فى المفاصل والعضلات.

اضطراب فى المعدة أو الإمساك.

تورم الساقين والقدمين والكاحلين.

تورم أو انتفاخ على الوجه والبطن والوركين.

أى من هذه الأعراض، تحتاج رعاية طبية لتحديد السبب الأساسى لهذه المشكلة.

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