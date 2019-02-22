الفرق بين الامينو و bcaa

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تسمى الأحماض الأمينية الأساسية بالأحماض الضرورية، لأن الجسم لا يستطيع صنعها، ويجب الحصول عليها من الغذاء أو مصادر الملحق، وكثير منا لا يأكل ما يكفي من الأغذية الغنية، وغيرها الكثير لا استيعاب أو استخدامها بشكل جيد، ومع تقدمنا في العمر، تنخفض قدرة الجسم على استخراج الحد الأقصى من العناصر الغذائية من أي مصدر بروتيني، ويمكن تخزين السعرات الحرارية الزائدة في هذا البروتين مثل الدهون، وفي حين أن بناة كمال الأجسام شاعت استخدام تقنية EAA المتفرعة لنمو العضلات وصيانتها، ويمكن لأي شخص الاستفادة من استخدامها، وتعمل على تحفيز إنتاج الطاقة الخلوية وتعزيز الإصلاح الخلوي، أنها تبدأ في إنشاء الانزيمات الحرجة اللازمة لعملية الهضم صحية وكاملة، فهي مهمة بشكل خاص لأولئك الذين يتعاملون مع أي شكل من أشكال الإجهاد البدني أو العقلي بما في ذلك التدريب المكثف أو الإصابة أو الجراحة .

الامينو و الاحماض الامينية

الامينو هي لبناء البروتين، وهناك 20 من الامينو في المجموع 9 منها ضرورية، والامينو الأخرى غير ضرورية، ويجب الحصول على الامينو الأساسي عن طريق المكملات الغذائية، ولأنه لا يمكن تصنيعها وإنتاجها في الجسم بشكل طبيعي فهي موجودة في مصادر البروتين في نظامنا الغذائي، مثل اللحوم والأسماك والبيض، والأحماض غير الأساسية لا تقل أهمية عن ذلك ولكن يمكن تركيبها في الجسم .

وتشير الاحماض الامينية إلى ثلاثة من الأحماض الأمينية الأساسية وهم، ليسين ، إيزولوسين ، وفالين، وهي مختلفة عن الأحماض الأمينية الأساسية الأخرى بسبب هيكل “السلسلة المتفرعة”، كما أنها توجد في الغالب في الأطعمة مثل اللحوم، خاصة اللحوم الحمراء ولكن يمكن أن تستكمل كذلك، ويمكن أن تؤخذ عن طريق المكملات الغذائية .

فوائد الأحماض الأمينية الأساسية

الأحماض الأمينية الأساسية الثمانية هي، ميثيونين ، ليسين ، فينيل ألانين ، ثريونين ، تريبتوفان ، ليسين ، آيزولوسين وفالين، وثلاثة منها سلسلة متفرعة، وعلى عكس الأحماض الأمينية غير الأساسية، والتي يمكن أن ينتجها جسمك بشكل طبيعي، وتحتاج إلى مصدر الاحماض الأساسية من الغذاء والمكملات الغذائية .

BCAAs هي أحماض أمينية أساسية، ولكن لديها بنية سلسلة متفرعة تميزها عن الاحماض الاساسية الأخرى، وهم اللبنات الأساسية للبروتين، وعلى الرغم من أن الأحماض الأمينية المتشعبة السلسلة في الاحماض الأساسية، فإن الكمية أعلى في مكملات الاحماض الامينية، وهي سريعة المفعول حيث يتم استقلابها في المقام الأول من قبل العضلات الهيكلية مما يعني أنها تخطي الكبد وتدخل مباشرة إلى مجرى الدم، ويجب أن تبقى مستويات البروتين عالية لممارسة الرياضة لأن مستويات الطاقة يمكن أن تستنفد بسرعة أثناء التمرين، والبروتين يساعد على تعزيز صيانة العضلات والنمو .

على الرغم من أن الاحماض الامينية في بعض الأطعمة التي نتناولها، فعندما تتبع خطة تدريب قاسية وتخفض السعرات الحرارية، قد يكون من الصعب التأكد من حصولك على ما يكفي من الاحماض الامينية بانتظام، وهذا هو المكان الذي يمكن أن يساعد فيه مكملات الاحماض الامينية، وهي متوفرة إما على هيئة أقراص أو مسحوق، ويمكنك مزج مسحوق الاحماض الامينية مع المشروبات الرياضية والمياه لعمل شراب منعش قبل أو أثناء أو بعد التمرين .

ما هي أحماض الأمينو غير الضرورية أو الشرطية

يتم تصنيف الامينو إلى الأحماض غير الأساسية وشبه الضرورية والأساسية، وتم تصنيف 20 من الأحماض حسب وظيفتها الأساسية، وطبيعتها ومصدرها، والأحماض غير الأساسية على سبيل المثال، ليست (بالمعنى الحرفي) مطلوبة لأي مصدر غذائي خارجي من قبل جسمك، ويتم إنتاج هذه المجموعة من الأحماض الأمينية (11 في الأعداد) بشكل طبيعي بواسطة جسمك، وقد يصبحون مشروطين أو عندما يمرضون، أو يعانون من نقص بروتيني سريري، ومن بين هذه الأحماض الـ11 ، هناك 3 أحماض أمينية غير مشروطة أيضا .

وعلى سبيل المثال، تحتاج المرأة إلى 46 جراما من البروتين يوميا، وتختلف باختلاف النشاط ، كثافة التمرين ، إلخ، والنظام الغذائي الروتيني للإناث سوف يفي بهذا المطلب، ولا يشترط عليها القلق بشأن الأحماض غير الأساسية، لأن حميتها اليومية ستفي بهذا المطلب، وليست هناك حاجة لبذل جهد إضافي، حيث ينتج جسمك بشكل طبيعي عن وجودك الحي، هل سمعت من النظام الغذائي الغني بالبروتين أو النظام الغذائي الهزيل لفقدان الدهون، أو حتى عدم اتباع نظام غذائي الكربوهيدرات، حسنا ليس كل من يحاول اتباع هذا النمط من النظام الغذائي اليومي، فأولئك الذين لا يتبعون النظام لا يمتنعون من الأحماض غير الضرورية، وطالما أنهم يستهلكون الطعام فهم يحصلون على البروتين بنسبه المطلوبة، وعندما يتم تشخيصنا طبيا بنقص البروتين، فإن هذه الأحماض غير الأساسية تأخذ شكل أحماض الامينو الشرطية .

هل يجب أن أتناول الاحماض الامينية أم الامينو

الامينو هي مصطلح واسع جدا، كما لدينا حتى الآن فهم، فإذا قلنا هل يجب أن أتناول الامينو، فالجواب واضح لأن جسمنا يحتاج البروتين، ومع ذلك في بعض الأحيان قد لا يكون نظامنا الغذائي المعتاد كافيا لإطعام مختلف المواد الخام، وعلى وجه التحديد فالامينو الأساسي هم تسعة لإنتاج البروتين داخلنا، ولذلك نحن بحاجة إلى المكملات الغذائية .

الاحماض الامينية هو النظام الغذائي والبروتين الخاص بك، ووظيفية مكملات الاحماض الامينية هي استثمار لنمو العضلات المباشر، وسوف تستفيد العضلات الهيكلية الخاصة بك من الاحماض الامينية، ولا يمكن الحصول على منافعها من أي مكملات أخرى للتمرين .