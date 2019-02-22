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السلطعون هو سرطان البحر وهو ذلك الحيوان البحري الذي يتميز بالعديد من الفوائد المذهلة للجسم بالإضافة إلى طعمه اللذيذ المتميز، فهو يحتوي على الأوميجا 3 وحمض الفوليك، فيتامين ب، بروتينات، كالسيوم، ماغنسيوم، بوتاسيوم وغيرها من العناصر الأخرى التي يحتاج إليها جسم الإنسان، لهذا سوف نستعرض معكم فوائد السلطعون المتعددة.

أنواع السلطعون

يوجد عدة أنواع من السلطعون وهو سرطان البحر الذي يتميز كل نوع منهم بمذاق مختلف ومنها:

– سرطان البحر الأزرق الذي يتميز بالحجم الصغير والقشور اللينة التي يمكن أن تؤكل منه.

– السرطان الملك الذي يحتوي على كمية من اللحوم في الأرجل والمخالب بشكل خاص.

– السرطان الحجري.

– السرطان الأحمر.

فوائد السلطعون

فوائد السلطعون للجنس

يتميز السلطعون أن له فوائد عديدة للجنس ومنها:

– يعتبر السلطعون من أكثر الحيوانات البحرية التي تحتوي على نسبة عالية من الفسفور والبروتين والفيتامينات الذي يعمل على تقوية العلاقة الجنسية لدى الرجل والمرأة على السواء.

– يحتوي السلطعون على كمية كبيرة من الفيتامينات التي تدخل في العمليات الحيوية في الجسم وتعمل على تحسين الأداء الجنسي.

– يحتوي السلطعون على عنصر اليود والفوسفور وهي من العناصر التي لها دور كبير في تنشيط المبايض لدى السيدات وتحسين الرغبة الجنسية عند الرجل والمرأة على السواء.

– لقد أثبتت الدراسات العلمية أن تناول السلطعون يعمل على تعزيز عمل الهرمونات الجنسية مما يساهم في تحسين الرغبة الجنسية عند الرجل والمرأة.

– عند تناول السلطعون فإنه يوفر مقدار 62% من الكمية الموصي بها يوميًا من الفسفور لدى الرجال والسيدات.

– عنصر اليود الموجود في السلطعون يساعد على تنظيم الهرمونات لدى السيدة مما يساهم في ضبط موعد الدورة الشهرية، بالإضافة إلى مساعدة جسم المرأة والاستجابة لحدوث حمل.

فوائد السلطعون للعظام

– السلطعون يحتوي على كمية كبيرة من الكالسيوم والفسفور وهي أنواع من المعادن الموجودة في جسم الإنسان والتي لها القدرة على حماية عظام الأسنان من التعرض للهشاشة أو اللين.

– ينصح الخبراء كبار السن ومن يعاني من وجود هشاشة العظام من تناول السلطعون لما فيه من فوائد غذائية وقيمة عالية من الكالسيوم التي تساعد في الحفاظ على صحة العظام.

– يتميز السلطعون باحتوائه على الفسفور الذي يتناسب مع من يعتمد في غذائية على الغذاء الذي يحتوي على نسبة عالية من الفسفور.

فوائد السلطعون للعقل

– يحتوي السلطعون على كمية وفيرة من فيتامين ب 2 وبعض الأحماض الأمينية والأوميجا 3 وكل هذه العناصر تساهم في تعزيز مادة المايلين الموجودة في الجهاز العصبي مما يعمل على خفض نسبة الالتهابات والترسبات الموجودة في المسارات العصبية وتعزيز صحة النشاط الذهني والعقل، لهذا ينصح بتناول السلطعون مرة واحدة كل أسبوع.

فوائد السلطعون للقلب

– يتميز السلطعون بأنه يحتوي على نسبة عالية من الأوميجا 3 كما أشرنا وهذه النسبة تعمل على تحقيق التوازن في مستوى الكوليسترول في الدم وبالتالي تساهم في تعزيز نشاط الجسم.

– يحتوي السلطعون على عناصر تعمل على ضبط معدل ضغط الدم في الجسم وبالتالي تقي الإنسان من التعرض لأمراض القلب أو التصلب في الشرايين والإصابة بالسكتات الدماغية.

فوائد السلطعون في القضاء على الالتهابات

– احتواء السلطعون على الأوميجا الدهنية والنحاس والسيلينيوم يساهم في تقليل الالتهابات المختلفة في الجسم لأنها مواد مضادة للالتهاب.

– تناول السلطعون بشكل مستمر يقي الإنسان من التعرض لالتهاب وألم المفاصل وكذلك التخلص من آلام المعدة والإصابة بالنقرس.

فوائد السلطعون في تقوية الجهاز المناعي

يتميز السلطعون بأنه يحتوي على كمية وفيرة من السيلينيوم الذي يعتبر أحد المواد المضادة للأكسدة التي تساعد على تحسين عمل الجهاز المناعي في الجسم وبالتالي تمثل درع الوقاية للجسم من التعرض للعديد من الأمراض الضارة.

يحتوي السلطعون على مواد تعمل على محاربة الجذور الحرة في الجسم مما يحمي الإنسان من التعرض للأمراض السرطانية، بالإضافة إلى أن هذه المواد المضادة للأكسدة تمنع من التسبب في الطفرة الخلوية في الجسم.

فوائد السلطعون الأخرى

– يحتوي السلطعون على عنصر النحاس الذي يعمل على امتصاص الحديد في الجسم وبالتالي يساهم ذلك على تنشيط الدورة الدموية في جسم الإنسان ومنحه الشعور بالطاقة والنشاط والحيوية.

– يحتوي السلطعون على الحديد الذي يساهم في حماية الإنسان من الإصابة بالأنيميا وفقر الدم.

– تناول السلطعون مفيد جدًا للمرأة للحامل لأنه يحتوي على الأوميجا 3 وحمض الفوليك الذي يدخل في تكوين الجنين ويحميه من الإصابة بالتشوهات في الأجنة، بالإضافة إلى إمداد المرأة الحامل بالعناصر التي تحتاج إليها هي والجنين.

– يحتوي أيضًا السلطعون على فيتامين أ اللازم لصحة العيون وتحسين الأنسجة في الجسم مما يحافظ على صحة الجلد.

– احتوائه على عنصر الفسفور من الأمور التي تساعد على تحسين صحة العضلات.

– يحتوي لحم السلطعون على عناصر تعمل على تطهير الكبد والكلى ومساعدتهم للتخلص من السموم الزائدة في الجسم.