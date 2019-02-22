شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: اتباع نظام غذائى غنى بالحبوب الكاملة يقلل من الإصابة بسرطان الكبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت دراسة علمية جديدة أشرف عليها باحثون أمريكيون إلى أن اتباع نظام غذائى يحتوى على نسبة عالية من الحبوب الكاملة والنخالة "الردة" والألياف يقلل من خطر الإصابة بسرطان الكبد.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يتم تشخيص أكثر من 40 ألف أمريكى و5500 بريطانى بسرطان الكبد الأولى أو سرطان الخلايا الكبدية(HCC) ، ويؤثر على الرجال أكثر من النساء لأن أمراض الكبد بشكل عام أكثر شيوعًا لدى الرجال.

ومن المرجح أن يؤثر ذلك على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا ويكون نادرًا للأقل 45 عامًا.

وجد العلماء الأمريكيون أن زيادة تناول الفاكهة أو الألياف النباتية لم يكن له تأثير، أما أولئك الذين وضعوا معظم الحبوب الكاملة فى نظامهم الغذائى كان لديهم خطر أقل بنسبة 37% من أولئك الذين كانت وجباتهم لا تحتوى على الحبوب الصحية.

كما قلل النظام الغذائى عالى المحتوى من النخالة من خطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 30% فى حين خفضت ألياف الحبوب بنسبة 11%.

وأضاف الباحثون أن الحبوب الكاملة والنخالة وألياف الحبوب تقلل من مقاومة الأنسولين وفرط الأنسولين في الدم والتهاب الالتهابات.