اختبار شخصي: هل أنت مستعدة لتصبحي أماً؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 فبراير 2019 01:33 مساءً - عزيزتي الأم، هل أنت مستعدة لتصبحي أماً؟ لأن الأمومة ليست سهلة وليست وظيفة، ولذلك يجب أن تجيبي عن أسئلة هذا الاختبار النفسي الذي أعدته الاستشارية النفسية الدكتورة "آن ريكشير"، ويتضمن ما يلي: هل لديك مشاكل عائلية مع زوجك؟ هل تتمتعين بصحة جيدة وليس لديك أمراض معينة تحتاج لتعاطي أدوية؟ نوعاً ما. هل تولين الأهمية والوقت لبيتك؟ نوعاً ما هل كنت قريبة من والديك، أم تولين كل الاهتمام لصديقاتك؟ للطرفين معاً. هل يرعبك قوامك لو تغير؟ لدي خيارات الشد والشفط والتجميل. قرار الحمل بالنسبة لك: واردٌ منذ الشهر الأول واردٌ منذ العام الأول لم تفكري به. هل ترين أن الطفل مسئولية جديدة؟ ليس كثيراً. هل ترين أن الوحدة أفضل من طفل مزعج؟ ليس كثيراً والآن عزيزتي الزوجة المقبلة على الأمومة: إذا أجبت بـ" نعم" عن كل سؤال فأنت جديرة بالأمومة فعلاً، والأمومة تسري في دمك. إذا أجبت بالخيار الثالث فأنت مترددة ويجب أن تحسمي أمرك؛ لأن رغباتك تتغير وتتطور، ويجب أن تفكري بأن الحياة ليست محطة ثابتة. إذا كان جوابك الخيار الثاني في كل سؤال فيجب أن تتحدثي مع نفسك وزوجك قبل التفكير في الأمومة، وتراجعي حياتك.

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