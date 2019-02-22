كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 فبراير 2019 01:33 مساءً - علاج أكزيما الأطفال بالأعشاب له عدة طرق تطلعنا عليها أخصائية الطب الصيدلي الدكتورة هتون الجاسم وتؤكد على ضرورة معرفة أسباب الأكزيما واستشارة الطبيب المختص وتقول:

علاج الاكزيما عند الاطفال بالأعشاب يجب أن يكون بحذر ودراية تامة بأنواع الأعشاب ومفعولها وطرق وكميات استخدامها، والأهم معرفة مضاعفاتها حتى تكون الأم على وعي بما يمكن أن يحدث للطفل وتتوقف فورا عن إعطاء الطفل الأعشاب، وإليكم أبرز أنواع الأعشاب المناسبة لـ علاج الاكزيما عند الاطفال، وطرق استخدامها وفوائدها.

علاج الاكزيما عند الاطفال بالأعشاب:

• الحلبة مع العسل: ويكون عن طريق خلط مسحوق الحلبة مع العسل الطبيعي ووضعها على الجسم مباشرة وتكرر يوميا.

• زيت اللافندر: تطبيقه على الجسم خاصة بعد الاستحمام يهدئ من الاكزيما.

• البابونج: حيث تغلى أزهار البابونج الطازجة في الماء ثم تبرد ويمسح بها المناطق المصابة.

• زيت الزيتون: يعد من أفضل العلاجات المنزلية لأكزيما الأطفال حيث يساعد على الترطيب الذي يقلل من التحسس.

• زيت جوز الهند: استخدامه على البشرة المصابة بالأكزيما يخفف من المضاعفات ويمنع الحكة.

• الترمس: ويكون عن طريق رش مسحوق الترمس المجفف على البشرة مرتين يوميا لتخفيف الطفح الجلدي المرافق للأكزيما.



وأخيرا تنصح الدكتورة هتون أن لا تعطى أي أعشاب للأطفال تحت عمر الستة أشهر وأن لا يتم أي علاج للأكزيما عن طريق الأعشاب خلال هذه المرحلة العمرية.