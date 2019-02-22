فوائد التمر أكثر مما تتصورين... هكذا يساعدك على خسارة الوزن

فوائد التمر أكثير مما تتصورين. وهو ما تثبته الكثير من الدراسات والحقائق العلمية. فهو يساعد مثلاً على الحصول على وزن صحي وعلى التخلص من مشاكل الجهاز الهضمي وعلى حماية القلب والوقاية من فقر الدم...

فوائد التمر

يوفّر التمر الكثير من الفوائد بفضل خصائصه الصحية. ويمكن اللجوء إليه لعلاج بعض المشاكل مثل زيادة الوزن واضطرابات الجهاز الهضمي والإمساك وغيرها.

يساعد على الحصول على وزن صحي

يعتبر التمر خياراً مثالياً في حال المعاناة من زيادة الوزن. فهو يحتوي على نسبة مرتفعة من الألياف ويساعد تناوله مع اتباع نظام غذائي صحي على الحدّ من ارتفاع مستوى الكوليسترول.





يساعد على التخفيف من مشاكل الجهاز الهضمي

يمكن تناول التمر أن يساعد على الحدّ من الاضطرابات الهضمية . فهو سهل الهضم ويحتوي على الكثير من الألياف القابلة وغير القابلة للذوبان إضافة إلى الأحماض الأمينية المفيدة.



يحافظ على صحة القلب

يحتوي التمر على نسبة مرتفعة من البوتاسيوم وعلى القليل من الصوديوم. وهذا ما يجعل تناوله وسيلة لحماية صحة القلب والجهاز العصبي.



يقلل الإمساك

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة الإمساك ويلجؤون لذلك إلى تناول الأدوية التي تساعد على ارتخاء الأمعاء، علماً أنه يمكنهم الاستغناء عنها واستبدالها بالتمر. فهو يتميّز بخصائص ملينة. ولهذا ينصح بنقع بضع حبات منه في الماء لمدة ليلة كاملة على أن يتم شرب الماء في اليوم التالي.



يساعد على الوقاية من فقر الدم

في حال المعاناة من فقر الدم يمكن الاستعانة بالتمر كدواء فعال. والسبب أنه يحتوي على نسبة مرتفعة من الحديد. ولهذا ينصح بتناول حبتين إلى 3 حبات منه يومياً.



يساهم برفق مستويات الطاقة

يمكن التمر أن يشكل علاجاً فعالاً لحالات الإرهاق والتعب الشديد. فهو غنيّ بالسكّريات الطبيعية مثل الغلوكوز والسكروز والفركتوز. وهذا يعني أنه يساهم في إعادة الطاقة إلى الجسم.



يساعد على التخفيف من الحساسية

يعاني بعض الأشخاص من الحساسية الموسمية بسبب تبدل الفصول. ويمكن التمر أن يساعدهم على التتخلص من هذه المشكلة. فهو يحتوي على الكبريت العضوي الضروري في هذه الحالة.

يعزز قوة العظام

يعتبر المنغنيز والنحاس من أبرز العناصر المكونة للتمر. وهذا يجعله من الأطعمة المفيدة جداً لصحة العظام وقوتها.

يحافظ على صحة الأم والطفل في فترة الحمل

تنصح المرأة الحامل بتناول التمر، ليس بسبب احتوائه على نسبة مرتفعة من الحديد، بل لأنه يمنع المعاناة من بعض الأعراض المزعجة مثل النفخة والاضطرابات المعوية المختلفة. وهو يتمتع بخصائص مفيدة تساهم في تقوية عضلات الرحم وتسهيل الولادة ومنع حدوث النزيف أثناءها.

يساعد على تحسين صحة الدماغ

يمكن تناول كمية معتدلة من التمر يومياً أن يساعد على الوقاية من بعض مشاكل الدماغ مثل مرض الألزهايمر. فهو يحتوي على مكوّنات تتمتع بالقدرة على الحدّ من نشاط بروتينات "أميلويد بيت" التي قد تمنع بتراكمها التواصل بين خلايا الدماغ وهو ما يسبب موت هذه الخلايا.



يساعد على التحكم في نسبة السكر في الدم

يتميز التمر بمؤشر غليسمي منخفض. كما أنه غني بالألياف ومضادات الأكسدة. ولذلك يساعد على التحكم بمستويات السكّر في الدم وخصوصاً لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض السكّري. إذاً تأكدي أن فوائد التمر أكثر مما تتصورين.