شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على علاج الندبات وآثار حب الشباب بـ"الفراكشنال ليزر" فى مركز أحمد السبكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر العلاج بالليزر أحد أهم التقنيات الطبية التى أحدثت طفرة فى عالم الطب، لاسيما فى طب التجميل، والذى ساعد فى التقليل من استخدام العمليات الجراحية التجميلية، لما يتميز به من إعطاء نتائج مبهرة فى شتى التخصصات الطبية التجميلية، بل إن الليزر بدأ يتطور أكثر فأكثر فأصبح لديه القدرة على حل مشاكل أكبر.

ومؤخرًا ظهرت طفرة جديدة فى عالم جراحات التجميل، وهو جهاز الفراكشنال ليزر، الذى يستخدم فى علاج الكثير من الأمراض الجلدية التى تؤرق الشباب من الجنسين، وفيما يلى معلومات كاملة عن الجهاز الجديد، يوضحها الأطباء المتخصصون فى مركز الدكتور أحمد السبكى للتجميل والليزر، فى 4 أسئلة وإجاباتها.

إنفو جراف للدكتور أحمد السبكى يوضح نصائح عند استخدام تقننية الفراكشنال

س: فى البداية نريد أن نعرف ما هو جهاز الفراكشنال ليزر؟

الفراكشنال ليزر أحدث أجهزة علاج مشاكل البشرة، وهو جهاز يعتمد بشكل أساسى على فكرة التركيز على نقطة محددة فقط وتوجيه الليزر نحوها، وبذلك لا تتأثر باقى أجزاء الجسم بالليزر سوى الطبقة المقصودة.

س: ما هى استخدامات جهاز الفراكشنال ليزر؟

يستخدم جهاز الفراكشنال ليزر، فى علاج مشاكل البشرة مثل:

1 - حالات الندوب الناتجة عن إصابات أو عمليات جراحية.

2 - علاج التجاعيد التى تظهر حول العينين والشفتين والتهدل البسيط فى جفنى العينين.

3 - تأخير ظهور تجاعيد اليدين والوجه والرقبة وأى مكان آخر بتحفيزه افراز الكولاجين وترميم الأنسجة المتضررة والتالفة.

4 - حب الشباب وآثاره والنمش.

5 - علاج حالات الحروق خاصة الناتجة عن التعرض المباشر لأشعة الشمس.

6 - التخلص من السنطات، والتى تظهر فى الوجه وأماكن مختلفة من الجسم.

7 - إعادة النضارة والحيوية والشباب إلى بشرة المتقدمين فى السن.

إنفوجراف للدكتور أحمد السبكى يكشف خلاله استخدامات جهاز الفراكشينال

س: ما الذى يميز جهاز الفراكشينال ليزر عن الطرق الأخرى؟

أهم ما يميز جهاز الفراكشينال ليزر، هو سرعة ظهور نتائج التجميل بعد فترة قصيرة الأسبوع الأول من أول جلسة، حيث إن عدد الجلسات تتراوح ما بين "3 إلى 5" جلسات فقط.

س: هل هناك توصيات بعد استخدام الفراكشينال ليزر فى علاج مشاكل البشرة لضمان نجاحه؟

بعد استخدام الفراكشينال ليزر، نوصى بعدد من التوصيات لضمان نجاح نتائج التقنية، وهذه النصائح هى:

1 - الالتزام بتعليمات الطبيب.

2- عدم التعرض للأتربة.

3 - عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لمدة 5 يومًا من الجلسة.

4 - الالتزام باستخدام واقى الشمس.

5 - نعطى الحالة بعض الكريمات تستمر عليها لفترة محددة بعد انتهاء الجلسات.

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