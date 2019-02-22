شكرا لقرائتكم خبر عن تجاهل 5 أنواع من الألم يسبب مضاعفات صحية.. أبرزها ألم الصدر وأسفل الظهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الألم هو الطريقة التى يخبرنا بها الجسم عن وجود خطأ ما يجب تداركه، بعض الأشخاص قد تتجاهل هذا الألم إلى أن تكتشف سببه، ولكن قد يكون الألم إشارة إلى حاجتك لزيارة الطبيب.

ووفقا لتقرير موقع " self " فإن أبرز 5 أنواع من الآلام يجب ألا تتجاهلها مطلقًا هى:

صداع

الحيض المؤلم

الألم خلال الدورة الشهرية أمر طبيعي ولكن في بعض الأحيان أكثر من اللازم، خاصة عندما يكون الألم شديدًا جدًا ، قد يعني هذا اضطرابًا مؤلمًا يعرف باسم "التهاب بطانة الرحم".

التهاب بطانة الرحم هي حالة تبدأ فيها بطانة الرحم بالنمو خارجها، ويمكنها اختراق بطانة المثانة والمستقيم والمكان بين المستقيم والمهبل والأمعاء.

ألم مفاجئ في الصدر

الشعور المفاجئ بألم فى الصر ليس أمرا عادياً، ولكن يجب فوره أخذه على محمل الجد، يمكن أن تشير إلى العديد من الأشياء بما في ذلك الإجهاد وعسر الهضم، ويمكن أن يكون علامة على النوبة القلبية والذبحة الصدرية ، لذا يجب استشارة الطبيب على الفور إذا استمر ألم الصدر لمدة أطول من 20 دقيقة.



الم الصدر

الصداع الشديد

مع ضغوط الحياة اليومية نتعرض بالتأكيد للإجهاد ونشعر بالتعب بسهولة وبالتالى نكون عرضة للصداع، يمكن أن يكون الصداع شديدا على الأعصاب ويمكن أن يتطور إلى حالة خطيرة مثل الصداع النصفي أو تمزق تمدد الأوعية الدموية (نزيف في الدماغ).

إذا كان لديك صداع بسبب البرد ، فقد يكون صداع الجيوب الأنفية، ولكنه أيضا قد يعني وجود ورم في المخ أو نزيف ، لذا يجب استشارة الطبيب فى حالة الصداع الشديد.



ألم اسفل الظهر

آلام أسفل الظهر

إذا كنت تعانى باستمرار دون سبب واضح بألم أسفل الظهر يجب عرض نفسك سريعا على طبيب عظام، فيمكن أن تكون أحد الفقرات أو الحلقات التى تحمى العظام فى العمود الفقرى ، تضغط على العصب الفقرى، إذا تجاهلت الألم المستمر قد يؤدى فيما بعد إلى تلف العصب بشكل دائم.



تشنجات الساق

تشنجات الساق

ألم الساق وتشنجها مع احمرارها والشعور بدفئ عند لمسها باستمرار قد يدل على وجود تجلط فى الأوعية العميقة ، لذا تجنب فرك أو تدليك المنطقة للتخلص من الألم، لأنه يمكن أن تنتقل الجلطة بدلا من القدم عبر عروقك إلى رئتيك ويمكنها قطع الإمداد بالأكسجين.

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