صحتك فى وصفة..الشاى الأسود مع الكركم وحليب جوز الهند لتقوية المناعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشاي الأسود من المشروبات التى تتميز بمذاق ونكهة ولون يفضله كثيرٌ من الناس، وله فوائد صحية أيضاً، حيث إنه يحتوى على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة علاوة على مساعدته فى إدرار البول، وكذلك يساعد على شعورك باليقظة والنشاط..

من خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على كيفية إعداد الشاى الأسود مع الكركم وحليب جوز الهند كمشروب لتقوية المناعة، بحسب ما ذكر موقع "Step to health".



الشاى الاسود

وصفة الشاى الأسود مع الكركم وحليب جوز الهند

إذا كنت بحاجة إلى تقوية جهاز المناعة لديك ورفع قدرة جسمك على الدفاع ومواجهة البكتيريا والميكروبات ، يمكنك أيضًا اللجوء إلى تناول الشاي الأسود وإضافة الكركم وحليب جوز الهند إليه.

وهذه الوصفة تساعد على تنشيط عملية التمثيل الغذائي الخاص بك وحرق الدهون وتساعد على شعورك بالتدفئة وتمنع جميع أنواع العدوى.

والشاي الأسود من أبرز المشروبات المضادة للأكسدة لاحتوائه على الفلافونيدات، التى تساعدك على منع ومكافحة الشيخوخة، التي تسببها الجذور الحرة وتراكم السموم فى الجسم.



الكركم

والكركم أيضاً من الأطعمة ذات القيمة الغذائية العالية فهو مضاد للالتهابات ويمنع تراكم الجذور الحرة ويحارب السرطان ويقوى المناعة، كما أن حليب جوز الهند أيضاً يحتوى على مضادات الأكسدة وغنى بالفيتامينات التى تساعد فى تقوية المناعة ومكافحة العدوى.



حليب جوز الهند

الطريقة:

-ضع الشاى مع الكركم وأتركه حتى يغلى على النار.

-بعد الانتهاء من عمل الشاى بالكركم قم بصب المشروب فى كوب.

-يمكنك إضافة حليب جوز الهند ، وتحلية المشروب مع العسل الأبيض.

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