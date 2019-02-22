الثوم والكراث والبصل تقي من سرطان الأمعاء

أكدت دراسة جديدة، أن الخضروات من الفصيلة الثومية، مثل البصل والكراث والثوم المعمر، تقلل بشكل كبير من خطر الاصابة بسرطان الامعاء.

وتأتي هذه الدراسة ، بعد إحصاءات شملت تشخيص 42 ألف حالة من المصابين بسرطان الأمعاء في بريطانيا ، أشارت الى أن هذا المرض يودي بحياة 16 ألف شخص سنوياً، لكن الأبحاث أثبتت أن بصلة صغيرة يومياً يمكن أن تكون كافية لمنع الاصابة بهذا المرض الخبيث .

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ووجدت الدراسة التي أجريت على أكثر من 1600 رجل وامرأة أن مَن يتناولون هذه الخضروات بشكل أكبر كانوا أقل عرضة للإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة 79 في المائة من أولئك الذين يتنالون الخضراوت بشكل أقل .

وكان ثُبُت سابقا، أن المركبات النشطة بيولوجيا في هذه الخضروات- ذات الفصيلة الثومية- تقي من سرطان الثدي وسرطان البروستاتا.

وقال الدكتور زهي لي ، من المستشفى الأول للجامعة الطبية الصينية في "شينغيانغ" ، وهو المؤلف الرئيسي للدراسة : "كلما زادت كمية الخضروات الثومية المستهلكة ، كلما زادت الوقاية من السرطان ".

ووجد الباحثون في الدراسة أن تناول ما لا يقل عن 35 رطلاً في السنة يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء. أي بمعدل واحد ونصف أوقية في اليوم .

كما قارنت الدراسة ، التي نشرت في مجلة "آسيا والمحيط الهادئ للأورام السريرية" ، 833 مريضا بسرطان الأمعاء مع نفس العدد من الضوابط الصحية ، وذلك باستخدام استبيان تردد الغذاء.

وأشار الدكتور لي إلى أن طهي هذه الخضروات كان لها تأثير أخف. على سبيل المثال فإن طهي البصل يزيل المواد الكيميائية المفيدة فيه، في حين كان تقطيع الثوم وتناوله طازجاً كان أكثر فائدة .

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