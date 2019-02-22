شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تفرق بين ألم الساق العادى والجلطة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألم الساق من أكثر الآلام المزعجة، وله أسباب عديدة منها ارتداء الحذاء الخاطئ أو تشنج العضلات أو الإجهاد أو الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة، وكل هذه الأمور عادية ويمكن إصلاحها، ولكن فى بعض الحالات قد يشير ألم الساق الشديد أو الذى يصبح أسوأ مع مرور الوقت إلى حالة أكثر خطورة مثل: الجلطة الدمويةBlood clot ، فى هذا التقرير نتعرف على كيفية التفرقة بين الجلطة وبين آلام الساق العادية.

ذكر موقع "caredash" أن هناك ما يصل إلى 900 ألف شخص يعانون من جلطات الدم في الوريد أو الشريان سنوياً، و تحدث معظم هذه الجلطات الدموية في الأوعية الدموية في الساقين، حيث يكون انخفاض الدورة الدموية أمرًا شائعًا.

والجلطة الدموية إذا لم يتم علاجها يمكن أن تنتقل إلى الدماغ أو القلب أو الرئتين، ويمكن أن تؤدي إلى نوبة قلبية وعائية قاتلة.



جلطة الساق

الأعراض الشائعة لجلطة الدم

الأعراض الأكثر شيوعًا لتجلط الدم هي ألم في الساق لا يمكن تفسيره بشيء آخر، كالكدمة أو الإصابة، ويتم تركيز الألم في منطقة واحدة، ولا ينتقل من مكان لآخر، إذا استمر الألم لأكثر من بضعة أيام أو كان شديدًا، فقد حان الوقت للذهاب إلى الطبيب، في بعض الأحيان ، يصاحب الألم أعراضًا أخرى ، بما في ذلك:

-تورم القدمين أو الكاحلين.

-تلون الساقين أو القدمين.

-وخز أو خدر في القدمين.

-الدفء في موقع الألم.

-يمكن أن تخبرك تقنيات التصوير مثل الموجات فوق الصوتية أو التصوير بالرنين المغناطيسي أو التصوير الوريدي لساقيك بالتأكيد ما إذا كان الألم ناتجًا عن إصابة في العضلات أو جلطة دموية، لذا استشر طبيبك إذا كنت قلقاً من أنك قد تعاني من جلطة دموية.



الجلطة

الفرق بين ألم الساق وجلطة الدم

بعض الاختلافات الشائعة بين ألم الساق وجلطات الدم تشمل:

-ألم العضلات ينتشر إلى أماكن أخرى، وغالبا ما يحدث في كلتا الساقين، في حين يحدث الألم الناتج عن الجلطة الدموية في مكان واحد.

-يزداد الألم سوءًا بمرور الوقت، بدلاً من أن يتراجع تدريجيا.

- تورم تحت موقع الألم ، وليس حوله، يمكن أن يشير التورم تحت الألم إلى نقص في تدفق الدم بسبب الجلطة.

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