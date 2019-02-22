اضرار قلة شرب الماء أهمها الجفاف والإمساك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جميعنا نعرف أن الماء هو شىء أساسى للحياة، وتعتمد جميع الأنظمة الرئيسية للجسم على الماء للعمل بشكل صحيح، حيث إن شرب كميات كافية من الماء يساعد جسمك على الآتى:



شرب المياه

تنظيم درجة الحرارة

منع الإمساك

طرد النفايات

أداء جميع وظائف الجسم الرئيسية

أضرار قلة شرب الماء

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthLine”، أوضح الباحثون أن معظم الناس ، وخاصة أولئك الذين يمارسون الرياضة في الطقس الحار ، هم أكثر عرضة لفقدان الماء، ومع ذلك ، يمكن شرب الكثير من الماء أيضا أن تكون خطرة.



شرب المياه

فقدان الماء يسبب الجفاف ويمكن أن يؤدي إلى تسمم المياه فى الجسم، ويحدث هذا عندما تصبح كمية الملح في الجسم مخففة للغاية، ونقص صوديوم الدم هو حالة تصبح فيها مستويات (الملح) منخفضة بشكل خطير مما يؤدى إلى الجفاف، كما أن الموت بسبب الجفاف أمر نادر الحدوث ، ولكن يمكن أن يحدث.

أنواع الجفاف

هناك نوعان رئيسيان من الجفاف:

زيادة كمية الماء

يحدث هذا عندما تشرب كمية أكبر من الماء، وهذا يمكن أن يسبب تجمع الكثير من الماء في مجرى الدم.

الاحتفاظ بالمياه

يحدث هذا عندما لا يستطيع جسمك التخلص من الماء بشكل صحيح. يمكن أن تتسبب عدة حالات طبية مثل مشاكل الكلى.

كلا هذين النوعين خطرين لأنهما يرميان التوازن بين الماء والصوديوم في الدم.



شرب المياه

أسباب الجفاف

الجفاف هو اختلال توازن السوائل، ويحدث ذلك عندما يأخذ جسمك أو يحتفظ بسائل أكثر مما تستطيع الكلى إزالته.

شرب الكثير من الماء أو عدم وجود طريقة لإزالته يمكن أن يؤدي إلى تراكم مستويات المياه، وهذا يخفف من المواد الهامة في الدم.

وقد وضع معهد الطب مبادئ توجيهية للاستهلاك الكافي للمياه، حيث أوﺻﻲ ﺑﺄن ﯾﺷرب اﻟﺑﺎﻟﻎ ٧٨ - ١٠٠ أوقية أى "6-8 أكواب من الماء" ﻣن اﻟﺳواﺋل ﯾوﻣﯾًﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط.

ومن المهم أيضًا أن تتذكر أن احتياجات المياه تختلف مع العمر والجنس والطقس ومستوى النشاط والصحة العامة، لذلك لا توجد صيغة دقيقة حول كمية المشروبات، والحالات الشائعة مثل الحرارة الشديدة ، والنشاط الملحوظ ، والمرض المصاحب للحمى ستتطلب المزيد من السوائل أكثر من المتوسط.