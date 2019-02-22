شكرا لقرائتكم خبر عن اسباب نزيف الانف المختلفة أبرزها الجفاف والصدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نزيف الأنف من المشكلات التى يعاني منها البعض، ووفقا لتقرير نشر بموقع verywellhealth فإن هذا النزيف يصيب الشخص نتيجة تمزقات بالأوعية الدموية الصغيرة فى الأنف، مما يسبب نزيفا من الدماء ويحدث فى الجزء السفلي من الأنف، ويحدث هذا النزيف سواء إن كان الشخص جالسا أو فى موضع الوقوف.

هناك الكثير من أسباب نزيف الأنف يوضحها الموقع، والذى يبرز أن هذه الأسباب والعوامل أشهرها هو اصطدام الأنف صدمة قوية بشىء ما، أو تعرض الوجه لصفعة قوية، أما عن أهم أسباب الأنف الأخرى، فتتعلق بالإصابة بنزلات البرد الشديدة، وقد يحدث النزيف فى بعض حالات الإصابة بالأنفلونزا أيضا.

اسباب نزيف الانف

من أبرز أسباب نزيف الأنف أيضا أن يعاني الشخص من الحساسية التى قد تزيد من إثارة الأنف مما يحثها على النزيف، فضلا عن أن بعض الأشخاص يتأثرون بالارتفاعات العالية مما يسبب نزيفا لهم، أيضا قد يعاني الشخص من نزيف ناتج عن جفاف الأنف الناتج عن التدخين في بعض الحالات.



اسباب نزيف الانف 1

اسباب نزيف الانف كثيرة

وهناك نزيف للانف الخلفي، هو عبارة عن نزيف الدم ويتجفق إلى أسفل الحلق والفم، وهو ما يكون له الكثير من الأسباب أيضا، ومنها أن يعاني الشخص من إصابات بالأنف، أو ارتفاع فى ضغط دم المريض، فضلا عن أن من أبرز أسباب نزيف الأنف الخلفي الذى يحتاج لعناية أكثر من النزيف الأنفي الأمامي العادي، هو أن يكون الشخص يقوم بالنفخ للأنف بشكل قوي، كذلك الإصابة بالجفاف من أبرز العوامل الأنفية التى تسبب هذا النوع من النزبف.



اسباب نزيف الانف 5

ومن أبرز أسباب نزيف الأنف الخلفي والتى تكون غير شائعة بشكل عام، أن يصاب الشخص بورم ما فى الأنف مهما كان نوعه، كذلك تعاطي بعض العقاقير أو الأدوية التى تساعد على سيولة الدم قد تساعد على هذا النزيف، كذلك قد يعاني الشخص من الإصابة ببعض المشكلات الصحية كاضطرابات النزيف التى تقلل من الصفائح الدموية ويساعد ذلك على تجلط الدم، ولذا فالأسباب كثيرة ولكن الأهم عندما يصيبك النزيف أن تظل هادئا ولا تشعر بالتوتر وتجلس مستقيما وتحني رأسك للأمام قليلا حتى لا يتدفق الدم في الحلق.



اسباب نزيف الانف 4

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