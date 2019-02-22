دواء مضاد للاكتئاب يقاوم ألزهايمر وباركنسون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت دراسة لجامعة كامبريدج أن عقارا معروفا مضادا للاكتئاب يحسن أعراض الشيخوخة للملايين، مما سيساعد على إبطاء تقدم مرض ألزهايمر ومرض الشلل الرعاش (باركنسون).

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن العلماء أن التجارب البشرية الأولى ستبدأ في وقت لاحق من هذا العام لتحديد إذا كان عقار "ترازودون" يمكن أن يحمي ضد الأمراض العصبية التنكسية، إذا كانت التجارب المبكرة على البشر الأصحاء ناجحة فإن الباحثين سيختبرون العقار على مرضى ألزهايمر وباركنسون.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وجدت دراسة منفصلة أجرتها كلية لندن الجامعية وجامعة هونج كونج أي ارتباط بين المرضى الذين وصف لهم العقار لظروف أخرى وانخفاض خطر الإصابة بالخرف. ولكن هذه الدراسة اعتمدت على فحص السجلات الطبية ولم تأخذ في الاعتبار الجرعات المختلفة أو المدة التي استغرقها كل مريض في تناول الدواء، وظهرت نتائجه في الوقاية من المرض، وليس تباطؤ تطوره أو تخفيف أعراضه.

