انت الان تتابع موضوع الاطعمة الطازجة وفوائدها والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

محتويات

تشمل الأطعمة الطازجة كل من الخضروات والفاكهة ، اللحوم والبيض ، وهي مفيدة للصحة وتتميز بمذاقها اللذيذ ونكهتها الشهية ، كما تتمتع بقيمة غذائية عالية جدا ، حيث تحتوي على الفيتامينات والمعادن الضروريان لتطور ونمو الجسم ، لأنها تعمل على زيادة الطاقة وتحسين القدرة على التركيز ، والحفاظ على الوزن الصحي أيضا .

فوائد تناول الأطعمة الطازجة

– تقلل الرغبة في تناول الاطعمة السكرية

تعتبر عدم الرغبة في تناول السكريات والحلويات من أهم الفوائد التي يمكن الحصول عليها من تناول الأطعمة الطازجة والنيئة ، وذلك نظرا لوجود العناصر الغذائية الموجود في الأطعمة الطازجة والتي تحارب الرغبة في تناول السكريات .

عند طهي الأطعمة الطازجة تظل محتفظة بالعناصر الغذائية الخاصة بها ما عدا الطماطم ، التي تقوم بإفراز مادة الليكوبين ، وهي أحد مضادات الأكسدة المهمة في الجسم ، والتي تقلل الرغبة في تناول الكافيين والسكريات ، ينصح بتناول الخضروات الطازجة مثل الفلفل الأحمر الحلو عندما يهاجمك الشعور بالرغبة في تناول السكر والحلويات .

– الأطعمة الطازجة سريعة التحضير

الخضروات والفواكه الطازجة ليست بحاجة إلى الكثير من الوقت والجهد لتحضيرها ، فيمكن تحضير طبق السلطة الشهي سريعا ، او العصير الطازج في وقت قصير جدا ، كما يمكن حملها إلى مكان الدراسة أو العمل بسهولة وتناولها بدلا من الوجبات السريعة وغير الصحية ، التي تؤدي إلى العديد من الأمراض ومشاكل الجسم .

– الأطعمة الطازجة رخيصة الثمن

يمكنك تناول الأطعمة الطازجة مثل الخضروات والفاكهة بأسعار غير باهظة ، كما أن الألبان واللحوم الطازجة تكلفتها أقل من المحفوظة أو المعلبة ، إلى جانب أن الأخيرة تفقد الكثير من العناصر الغذائية الخاصة بها خلال عمليات التصنيع ، وقد تكون عرضة لسمية المعادن نظرا لأنها تلامس الآلات المصنوعة من المعادن في هذه المرحلة من المعالجة .

– تقلل من انبعاث الكربون

إن الخضروات والفواكه الطازجة الموجودة من مصدرها الطبيعي ، حيث لا يتم طهيها ينتج عنها كمية قليلة من غاز الكربون ، وبهذا فإنها تساهم في الحفاظ على البيئة ، وصحة الجسم بصورة عامة ، كما تساهم في توفير الأموال التي تصرف على المواد التي يتم تصنيعها .

– لذيذة الطعم ومذاقها طبيعي

تتميز الاطعمة الطازجة بطعمها اللذيذ لأنها طازجة ولم تتعرض لأية تغييرات مثل الأطعمة المطبوخة ، ويجب على الإنسان أن يعتاد على تناول الأطعمة الطازجة مثل الخضروات والفواكه بشكل يومي ، ويبتعد عن تناول الأطعمة المصنعة والغنية بالدهون والمواد غير الصحية لأنها شديدة الضرر بصحة الإنسان .

– تحتوي على الإنزيمات

تحتوي الأطعمة الطازجة على نسبة جيدة من الإنزيمات الموجودة بشكل طبيعي، والتي تلعب دوراً كبيراً في عملية الهضم ، وتساعد في الاستفادة بشكل أكبر من الغذاء، وتعتبر هذه الإنزيمات هامة جداً في إتمام عملية الهضم.

– تساعد في التقليل من السمية

إن تناول الخضار والفواكه غير المطبوخة يقلل من احتمال الإصابة بالسرطان ويحافظ على صحة الجسم. أماعند طبخ الأطعمة تتعرض لدرجات حرارة عالية، مما يفقدها الكثير من العناصر الهامة مثل الفيتامينات، والمعادن .

فوائد أخرى لتناول الأطعمة الطازجة

تقوية الجهاز المناعي

من المعروف بأن تعريض الأطعمة لدرجات الحرارة العالية، سواء من خلال قليها أو سلقها أو شويها من شأنه التقليل من نسبة الفيتامينات والإنزيمات وغيرها من المواد الغذائية، على عكس تناوله بشكله الطازج، وهذا يعمل بدوره على زيادة المناعة في جسم الإنسان، ويجعله أكثر قدرة على مقاومة الأمراض والعدوات المختلفة، وخاصة التي تكون من الكائنات الدقيقة والطفيلية مثل البكتيريا أو الفايروسات.

التحسين من الحالة النفسية

أظهرت العديد من الأبحاث والدراسات الطبية والمختصة بصحة الإنسان، بأن تناول الأطعمة الطازجة يساعد في الحفاظ على التوازن النفسي والعاطفي ، وذلك من خلال التخلص من المشاعر السلبية التي تتمثل في القلق والاكتئاب والخوف ، وتبدلها بمشاعر الإقبال على الحياة بتفاؤل أكثر، وحيوية ونشاط ، حيث تعمل هذه الأطعمة أيضاً على التخلص من الكسل أو الإرهاق.

علاج اضطرابات الجهاز الهضمي

أثبتت الدراسات العلمية والعملية بأن الاعتماد على تناول الأطعمة الطازجة من شأنه التحسين من عملية هضم الطعام ومروره في الأمعاء ، الأمر الذي من شأنه علاج مشكلة عسر الهضم ، والإمساك وصعوبة الإخراج ، هذا بالإضافة إلى الغازات المصاحبة لها، وذلك لأن هذه الأطعمة تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، بالإضافة إلى الإنزيمات النافعة للجسم.

فقدان الوزن الزائد

يساعد تناول الأطعمة الطازجة على منح الجسم بشعور الشبع لفترة طويلة ، وبالتالي التقليل من الرغبة في تناول المزيد من الوجبات خلال اليوم ، الأمر الذي يساعد على التخلص من الكيلوغرامات الزائدة في الجسم وفقدان الوزن بسهولة ، لذلك ينصح الأشخاص الذين يرغبون بفقدان الوزن باستهلاك الأطعمة الطازجة في نظامهم الغذائي.

الوقاية من الأورام الخبيثة

تحتوي الأطعمة الطازجة على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة، والتي تعمل على محاربة القشور أو الجذور الحرة، والتي تعتبر المسبب الأساسي لمرض السرطان والذي قد يصيب غالبية أعضاء الجسم.

نضارة البشرة وحيوية الشعر

نتيجة احتوائها على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية المفيدة ، فإن هذه الأطعمة تساعد على تغذية الجسم وتخليصه من السموم أو العدوات المختلفة ، وبالتالي تؤثر على المظهر الخارجي للشخص ، وذلك من خلال الحفاظ على نضارة الوجه والتخلص من الحبوب أو البثور، كما تؤخر من ظهور علامات التقدم في السن مثل النمش والتجاعيد، هذا بالإضافة إلى التحسين من صحة الشعر وكثافته ولمعانه.

فوائد أخرى

تساعد الأطعمة الطازجة على الوقاية من أمراض الجهاز الدوري ومرض السكري، وتقوية العظام والتخلص من التهابات المفاصل والروماتيزم وغيرها، هذا بالإضافة إلى التقليل من فرص الإصابة بالتشوهات الخلقية للأجنة، وذلك في حالة تم تناولها من قبل السيدات الحوامل.