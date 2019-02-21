انت الان تتابع موضوع مجموعة من الارشادات التي يجب مراعاتها عند شراء الاطعمة والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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حيث نه نجد ان الكثير يعتقد ان عملية شراء الطعام تكون موضوع مفروض اسبوعيا، والتي لا من ان يقوموا بها في اقصر واسرع وقت، ولكن يجب على كل شخص قبل الشراء ان يقوم بعملية اختيار الاطعمة قبل شرائها، حيث هذه تعد الخطوة الاولى باتجاه الاكل السليم الصحي، لذلك يجب اتباع بعض الاسس التي تسهل عملية التسوق، وكذلك يجب اتباع بعض الشروط التي يجب مراعاتها أثناء شراء الاطعمة.

مجموعة من الارشادات التي يجب مراعاتها عند شراء الاطعمة

ـ عدم التسوق عند الشعور بالجوع

وذلك اذا كانت المعدة فارغة، فيكون هناك مستحيل مقاومة الكثير من الاطعمة غير الصحية كالبسكويت والجاتوه والمربى وغيرهما، فيجب تناول القليل من الطعام قبل الذهاب للتسوق حتى يضمن اختيار طعام صحي ومفيد.

ـ اختيار الفواكه والخضار

حيث انه من الامور المهمة ان نقوم بانتقاء الفواكه والخضروات الطازجة، وذلك لاحتوائها على عناصر غذائية غير التي توجد في الفواكه والخضروات المغلفة، والمعلبة، التي تكون بها نسب عالية من الملح والسكر الذي يكون معه الحاق الضرر في صحة الانسان على المدى البعيد.

وينصح باختيار الخضار صغير الحجم وذلك لاحتوائه على عناصر غذائية ومغذات اكبر من الاخر وبيكون طعمه الذ، وكذلك يجب شراء القطع داكنة اللون.

يجب عدم شراء ثمار الفواكه او الخضروات الغير ناضحة والتي يكون فيها تشوهات لونية او رضوض.

ـ اختيار الخبز والمكرونة والارز

حيث انه يجب معرفة ان الخبز والمكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة تكون افضل من غيرها، وكذلك نجد ان الارز البني هو الافضل، كما انه لا يوجد فرق بين المكرونة الطازجة والمجففة من الناحية الغذائية الا ان الاولي تأخذ وقت اقل في الطهو عن الثانية.

ـ اختيار الدجاج والاسماك واللحوم

عند شراء اللحوم والدجاج يجب مراعة الدهون فيجب اختيار السمك الذي يحتوي على الدهون الصحية كالسلمون والترويت، والتي يكون لها دور في تقليل خطر الاصابة بإمراض القلب، كما انه يجب الابتعاد عن الاسماك التي تكون مغطاه برقائق الخبز وعدم تناولها لأنها تحتوي على الكثير من الدهون الغير صحية.

ـ اختيار مشتقات الالبان

حيث انه ينصح بشراء الحليب الخالي من الدهون وهو اللبن المقشود، حيث يعد افضل انواع الحليب الذي يمكن شربه، وهو يعتبر بديل صحي للحليب كامل الدسم.

كما يجب اختيار الاجبان غير المعتقة مثل الموزاريلا، والريكوت، وذلك لأن نسبة الكولسترول فيها اقل من المعتقة كالشيدر والبارميزان.

يجب ان نقوم بشراء الالبان الطازجة الغير محلاه.

شروط اخرى يجب اتباعها عند شراء الاطعمة

1ـ يجب ان لا نقوم بشراء أي عبوات غذائية معدنية وتكون منتفخة او بها تنفيس او يكون عليها صدأ، او بها أي تسريب مما يوجد بداخلها من غذاء.

2ـ ان لا نقوم بشراء أي عبوة زجاجية بها شروخ، او تكون غير محكمة الغلق.

3ـ انه في حالة وجود أي من العبوات السابقة في المنزل فيجب عدم استعمالها لأنها اصبحت غير صحية وغير آمنة.

4ـ يجب ان تكون شراء المجمدات هي اخر عملية شراء حتى تكون في حالة مجمدة تماما، وان تكون مجمدة حتى الوصول للمنزل، ونقوم بوضعها مباشرة في الفريزر.

5ـ انه يجب بعد الانتهاء من عملية التسوق الذهاب الفوري للمنزل حتى لا تفقد الاغذية جودتها وتفقد عوامل حفظها.

6ـ الا نقوم بحفظ المبيدات الحشرية او أي من المنتجات السامة داخل دواليب المطبخ، التي نوضع بها المواد الغذائية، وذلك لكي نحمي الاغذية من التلوث.

اهمية التغذية الصحية

حيث انه اهمية اختيار الاغذية الصحية تكمن في التالي:

ـ حيث ان الاغذية السليمة تساهم بشكل اساسي في بناء الانسجة الازمة لنمو الجسم، وكذلك العمل على اعادة بناء الخلايا والانسجة التالفة.

ـ حيث انه كذلك تساهم التغذية السليمة على تنظيم العملية الحيوية في الجسم والتي تتمثل في نقل الدم وتوزيعه، وفي التنفس، وكذلك عملية الإخراج وغيره.

ـ كما ان تناول الاطعمة السليمة والصحية تساعد على صحة وسلامة العقل، وتمكنه من القيام بوظائفه ومهامه، ويجب التنوع في الغذاء حتي يمتد الجسم بالعناصر اللازمة والضرورية لصحة الجسم، وعدم التركيز على نوع معين واهمال الانواع الاخرى.

ـ كذلك تعمل على امداد الجسم بالطاقة اللازمة والتي تكون هي اساس لإمداده بالصحة للعيش بصورة طبيعية، لكي يتمكن من اداء مهامه وممارسة الانشطة اليومية وذلك بحيوية ونشاطك.

أهم انواع الاغذية الصحية المتوازنة

حيث ان جسم الانسان يحتاج لتناول الاطعمة كضروه اساسية، فيجب ان يكون هناك تنوع في الطعام ويكون مختلف والاعتماد على الاغذية الصحية المتوازنة، وهناك بعض النصائح التي يجب اتباعها للحصول على غذاء صحي ومتوازن وهي:

1ـ ان يكون التركيز على الخضروات والفواكه الغنية بالألياف وخالصة الخضروات الحمراء التي تمد الجسم بالفيتامينات الهامة للجسم وخاصة فيتامين ب12، وكذلك الخضروات الخضراء التي تمد الجسم بالحديد، والحمضيات التي تمده بفيتامين سي وكذلك البقوليات التي تمد الجسم بالبروتين.

2ـ ان نقوم باستبدال الزيوت المشبعة بالدهون وكذلك المصنعة بالزيوت النباتية الصحية كزيت الزيتون.

3ـ يجب علينا ان نقلل من الطعام الغني بالصوديوم وان نقوم بتناول الاطعمة الغنية بالبوتاسيوم والكالسيوم.