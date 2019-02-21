العراق تحتاج ملياري دولار لسد نقص أدوية أمراض خطيرة 

أكد وزير الصحة العراقي، علاء العلوان، أن بلده تحتاج إلى ملياري دولار لسد النقص في الأدوية الذي تعاني منه المستشفيات،مشددًا على أن

"الأدوية المنقذة للحياة يجب توفيرها فورًا وهي 550 مادة دوائية أساسية والتي تستخدم لعلاج السرطان والأمراض المستعصية والغالبية العظمى لهذه الأدوية غير متوفرة".

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وقال العلوان خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد اليوم إن "إحدى العقبات التي تعيق وصول الخدمات الصحية (للمستوى المطلوب) هو العبء المالي، ففي عام 2018 لم تتسلم المؤسسات الصحية سوى 50% من الأدوية الأساسية ولم تحتو على الأدوية الخاصة بإنقاذ الحياة".

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وأشار العلواني إلى أن الوزارة حصلت على تخصيصات مالية أكثر من مليار دولار، لكنها غير كافية ولا تسد الحاجة لأن جزءًا منها سيذهب لسداد الديون التي تبلغ 440 مليون دولار.

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