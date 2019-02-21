شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك بالخرشوف.. هيحمى قلبك وجنينك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخرشوف من الأطعمة التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الجسم، فهو غني بالفيتامينات والعناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم، فالخرشوف من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والألياف وفيتامينات كـ"د وب"، وحمض الفوليك، ووفقا لما نشره موقع " organicfacts"، سنتعرف على أبرز فوائده العديدة، ومنها:

- تناول الخرشوف بشكل مستمر يساهم بشكل كبير في الحد من الإصابة بالسرطان، وخاصة سرطان المعدة، وذلك يرجع لاحتوائه على نسبة من مضادات الأكسدة التي تقلل فرص الإصابة بهذا المرض الخبيث.



الخروشوف

-من أفضل الأطعمة التي تقوي القلب وتحد من الإصابة بأي مشاكل به.

-ينظم نسبة السيولة بالدم، ويعمل على تحفيزها والحد من الإصابة بالجلطات.

-يعمل على تنظيم الكولسترول في الدم، ويحافظ على صحة الشرايين و الأوعية الدموية في الجسم.

-من أفضل الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في تنظيم نسبة ضغط الدم في الجسم، والحد من ارتفاع نسبته.

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-يعمل علي تطهير الجسم، ويحد من تعرضه للسموم بالجسم.



فوائد الخروشف

-يحسن صحة الكبد ويقضي علي السموم بالجسم.

-يقضي ويخلصك من الانتفاخ بالبطن.

-يعزز صحة الجهاز الهضمى.

-يعمل علي علاج اضطرابات القولون، يحد من حدوث أي مضاعفات.

-يعد من الأغذية الجيدة للحامل أثناء تلك الفترة الحرجة، ولذا تناوله يقلل من فرص تعرض الجنين لأي نوع من التشوهات.