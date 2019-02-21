انت الان تتابع موضوع صنفرة للجسم لازالة الجلد الميت والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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ازالة الجلد الميت من أهم الأمور التي لابد من الاهتمام بها من قبل المرأة ، و ذلك لأن تراكم الجلد الميت من الممكن أن يسبب بعض المشاكل ، و من بينها الاصابة بالتجاعيد و التقدم في العمر و غيرها

صنفرة الجسم

إن صنفرة الجسم هي عملية إزالة الجلد الميت ، و هي عملية تساهم بشكل كبير في إزالة خلايا الجلد الميت ، بالإضافة إلى تخليص الجسم من التجاعيد المختلفة ، كما أن له دور كبير في إزالة حب الشباب بالإضافة إلى مختلف الحبوب الأخرى ، كما أنه يعمل على علاج بقع الشمس المختلفة التي تغزو جميع أنحاء البشرة في فترة الصيف ، بالإضافة إلى أن صنفرة الجسم لها دور كبير في منح البشرة نعومة و نضارة ، و يمكن أن يتم عمل صنفرة و تقشير للجسم من خلال مختلف الطرق بمواد طبيعية تفيد البشرة.

الصنفرة من خلال الطماطم و البرتقال

و هو أفضل نوع من أنواع الصنفرة الطبيعية التي يتم استخدامه من خلال الطماطم و البرتقال ، و يمكن أن يتم استخدامه من خلال الخطوات التالية:

المكونات

– عصير من الطماطم الطازجة.

– ملعقة كبيرة من الليمون الطازج.

– ملعقة كبيرة من البرتقال الطازج.

– ملعقة صغيرة من الجيلاتين.

– نصف كوب ماء.

طريقة التحضير

في وعاء يتم وضع جميع المكونات السابق ذكرها و العمل على مزجها و دمجها بشكل جيد ، و يتم وضع الخليط في وعاء على درجة حرارة هادئة ، و الاستمرار بالتقليب حتى نتأكد من ذوبان الجيلاتين ، ثم نقوم بإضافة عصير الطماطم و الاستمرار في التحريك بشكل بطء ، و يترك الخليط على النار حتى يبرد ، و يمكن أيضا أن يتم وضعه في الثلاجة لمدة نصف ساعة ، و الانتظار حتى يصبح الخليط بالقوام المميز بين الصلب و السائل ، و يتم تحريكه بشكل جيد مع توزيعه على الجسم ، و يترك بهذا الحال حتى يجف، و يمكن أن يتم غسل الجسم بماء الورد.

صنفرة الجلد الميت بالعسل

العسل هو المادة الطبيعية التي تستخدم لتقشير الجسم و إجراء الصنفرة الطبيعية من خلال الخطوات الآتية:

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المكونات

– كوبان من الملح.

– كوبان من العسل.

– نصف كوب زيت بذور العنب.

– ستة ملاعق من الشوكولاتة المبشورة الغير محلاة ويمكن أن يتم استبدالها بالكاكاو.

طريقة التحضير

– يتم خلط العسل مع زيت بذر العنب ، و يضاف لهم الشوكولاتة و الملح و ذلك من أجل تنفيذ عجينة من القوام السميك ، و يتم تدليك الجسم من خلال هذا الخليط ، و يتم وضع الماء على الجسم ، و يمكن أن يتم مسح الجسم من خلال منشفة مبللة من الماء الدافئ.

– القهوة: أيضا القهوة لها دور طبيعي في الصنفرة و التقشير للجسم ، و يكون هذا الأمر من خلال إزالة الجلد الميت ، و لها دور في منع ظهور التجاعيد ، بالإضافة إلى منع ترهل البشرة ، و يمكن أن يتم الاستفادة من هذا الخليط من خلال وضع خليط من مقدار حبوب البن الخشن بالإضافة إلى زيت الزيتون ، و يمكن أن يتم إضافة السكر الهام إلى الخليط السابق ، و يتم تدليلك البشرة من خلالها ، ثم يتم استخدام الماء الدافئ في غسل الجسم.

تقشير الوجه بالسكر

– يعمل تقشير الوجه و صنفرته من خلال السكر على تنمية البشرة و العمل على ترطيبها ، حيث يوفر للبشرة الرطوبة اللازمة التي يحتاج إليها الجسم في تنقية خلايا البشرة من أي سموم ، مما يساهم في تنشيط الدورة الدموية ، و يساهم الأمر أيضا في تدفق الدورة الدموية للبشرة ، مما يساهم في منحها النضارة و الشباب من جديد ، كما أن التفاح يستمد الرطوبة من البيئة المجاورة له و بالتالي فيقوم بمنح البشرة الترطيب اللازم ، و من الأفضل أن يتم استخدام سنفرة السكن على أن تكون نظام روتين العناية الأسبوعي ، و الهدف هو الحفاظ على بشرة صحية.

– كما أن السكر بنوعيه البني و الأبيض هو واحد من أهم المقشرات الطبيعية للبشرة ، و ذلك على عكس العديد من مواد التقشير المرتفعة الثمن ، كما أن رائحة السكر البني و حبيبات السكر تعد مواد آمنة على البشرة و لا تأتي بأي من النتائج العكسية ، حيث أن أغلب أنواع السنفرة المنتشرة في المحلات التجارية تجتوي على ملح و ذلك من أجل زيادة حجمها ، و على العكس من ذلك فالأفضل أن يتم استخدام السكر للبشرة الحساسية حتى يعطيها نعومة ونضارة وإشراقه وحيوية.

التقشير بالعسل و الشوفان

الشوفان من أهم الأطعمة التي توفر العديد من الفوائد للجسم ، و الجدير بالذكر أنه يمكن استخدامه لعمل تقشير للجلد الميت ، و من الممكن خلطه بالعسل و فرك البشرة به بطريقة دائرية.