انت الان تتابع موضوع فوائد تناول 3 حبات من التمر يوميا والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل
محتويات
إذا كنت تحب الحلاوة في مذاق التمور ، أو تجد انه شيء جديد و مثير ، أو شيء من شأنه أن يعطيك طاقة ، فربما يكون التمر من افضل الأطعمة التي تتيح لك مستوى جيد للطاقة ، فضلا عن العديد من الفوائد الرائعة.
وعلاوة على ذلك ، إذا كنت تأكل ثلاثة حبات من هذه الفاكهة الناعمة و الاسفنجية كل يوم لمدة أسبوع واحد ، فقد تفكر في أن هذا يكون له تأثير كبير على الجسم ، و فيما يلي نتعرف على بعض الفوائد التي تحصل عليها من تناول 3 حبات من التمر يوميا.
انخفاض خطر الاصابة بسرطان القولون
– جنبا إلى جنب مع التأكد من أن الطعام يتحرك من خلال الجهاز الهضمي بمعدل صحي ، تعد التمور أيضا الطريقة المثلى للتأكد من أن القناة الهضمية نفسها سليمة و خالية من البكتيريا الضارة ، و عندما يعمل الجهاز الهضمي و الأمعاء بشكل جيد ، فإن القولون يعمل التخلص من الفضلات بشكل جيد ، مما يؤدي إلى تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون .
– وجدت دراسة أجراها قسم علوم الغذاء و التغذية أن أولئك الذين يستهلكون التمر قد عززوا صحة القولون ، و ذلك لأن التمور قد زادت من نمو البكتيريا الجيدة ، مما يعوق نمو خلايا سرطان القولون و هذا الأمر يعد من افضل طرق الوقاية.
التمر يوفر طاقة سريعة طويلة الأمد
تحتوي حبات التمر على السكريات الطبيعية و الجلوكوز و الفركتوز و السكروز التي ستعطيك دفعة سريعة من الطاقة عندما تحتاجها ، و على عكس ما تحصل عليه من مشروبات الطاقة ، تحتوي التمور على مكونات صحية أخرى مثل الألياف ، و البوتاسيوم ، و المغنيسيوم ، و الفيتامينات و مضادات الأكسدة التي ستحافظ على هذه المستويات.
التمور تحسن صحة الجهاز الهضمي
إذا كنت ترغب في الحفاظ على المواد في الجهاز الهضمي تتحرك بشكل لطيف و منتظم ، فإن التمور هي الشيء الوحيد الذي يمكنك الاعتماد عليه ، فكوب واحد من التمور ، ستحصل من خلاله على 12 جرام من الألياف ، و هذا هو 48 في المائة من المدخول اليومي الموصى به ، و يمكن أن تفيد الكميات الصحيحة والأنواع الصحيحة من الألياف من صحة الجهاز الهضمي من خلال منع الإمساك و تعزيز حركات الأمعاء المنتظمة ، و التمور هي بالتأكيد النوع المناسب من الألياف للقيام بهذه المهمة ، في الواقع أظهرت دراسة نُشرت في المجلة البريطانية للتغذية أن الأشخاص الذين تناولوا 3 حبات من التمر يوميًا لمدة 21 يومًا أظهروا تحسناً في تواتر حركة البراز ، و زيادة في حركة الأمعاء مقارنةً بالوقت الذي لم يتناولوا فيه التمر.
علاج متلازمة القلب المكسور
– تعرف أيضا هذه الحالة باسم ضعف قدرة القلب ، و من بين ما تبين و اثبتته الدراسات تحسين نظام القلب و الأوعية الدموية ، و كل ما يتطلبه الأمر هو عدة حبات من التمر يتناولها المريض يوميا على مدى فترة طويلة من الزمن و سوف يتم علاج متلازمة القلب المكسور.
– تم العثور على البوتاسيوم الموجود في هذه الفاكهة الصغيرة السحرية على ما يبدو انه قادر على خفض LDL (الكوليسترول السيئ) الذي يسبب انسدادات في الشرايين التي تؤدي إلى السكتة الدماغية و حتى النوبات القلبية ، و قد وجدت دراسة للنساء المسنات أن تناول كميات كبيرة من البوتاسيوم يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية و السكتة الإقفارية و معدل الوفيات.
محتوى التمور و فوائدها
معظم السعرات الحرارية في التمور تأتي من الكربوهيدرات ، و الباقي من كمية صغيرة جدا من البروتين ، على الرغم من السعرات الحرارية ، تحتوي التمر على بعض الفيتامينات و المعادن الهامة بالإضافة إلى كمية كبيرة من الألياف.
يوفر 3.5 أونصة (100 غرام) من العناصر الغذائية التالية ( 1 ):
– السعرات الحرارية: 277 سعر.
– الكربوهيدرات: 75 غرامًا.
– الألياف: 7 غرامات.
– البروتين: 2 غرام.
– البوتاسيوم: 20 ٪ من المدخول اليومي الموصى به.
– المغنيسيوم : 14 ٪ من المدخول اليومي الموصى به
– النحاس: 18 ٪ من المدخول اليومي الموصى به.
– المنغنيز: 15 ٪ من المدخول اليومي الموصى به.
– الحديد: 5 ٪ من المدخول اليومي الموصى به.
– فيتامين B6: 12 ٪ من المدخول اليومي الموصى به.
– التمر يحتوي أيضا على نسبة عالية من المواد المضادة للاكسدة.
– تحتوي على نسبة عالية في الألياف المهمة لصحتك بشكل عام ، حيث أنها يمكن أن تفيد صحة الجهاز الهضمي ، و تعزز حركة الأمعاء العادية ، في إحدى الدراسات ، شهد 21 شخصًا استهلكوا 3 تمرات يوميًا لمدة 21 يومًا تحسناً في تواتر البراز وحققت زيادة ملحوظة في حركة الأمعاء مقارنةً بالوقت الذي لم يتناولوا فيه التمر ، علاوة على ذلك ، قد تكون الألياف في التمور مفيدة للتحكم في سكر الدم.
المراجع:
كانت هذه تفاصيل خبر فوائد تناول 3 حبات من التمر يوميا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المرسال وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.