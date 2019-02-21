فوائد شاى ايرل جراي

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شاي ايرل جراي، يعرف شاي ايرل جراي على انه واحد من أشهر المشروبات الموجودة في العالم، فهو له انتشار كبير في العالم بشكل كبير كأحد أفضل المشروبات الساخنة، ويشتهر الشاي بالكثير من الفوائد الصحية فهو من المشروبات التي تمد الجسم بالطاقة اللازمة، كما انه يعمل على مكافحة الاكسدة، كما انه يساعد على فقدان الوزن ويحمي القلب من كثير من الاضرار، كما انه يزيل كل علامات القلق، ويعمل على تقوية المناعة ومساعدة الهضم.

ما هو شاي ايرل جراي

هناك عدد من الناس لا تعلم ما هو شاي ايرل جراي، فهم فقط يسمعون عن شهرة شاي ايرل جراي الذي اشتهر كثيرا حول العالم وأصبح له شهرة كبيرة في دول أوروبا وأيضا في العديد من الجزر البريطانية كما انها توجد في الأميركتين.

ولكن عليك ان تعلم انه ليس شاي خاص به مكونات متميزة بل انه عبارة عن مزيج مميز من الشاي الأسود العادي مع بعض الإضافات المميزة الأخرى مثل، برجموت البرتقال المجفف، كما انه له نكهة رائعة جعلته منتشر حول العالم، وقد كان الهدف من اكتشاف شاي ايرل جراي هو منافسة الشاي الصيني ذات المذاق الرائع الذي كان سعره غالي جدا في ذلك الوقت، فالشاي الصيني يتم استخدامه منذ حوالي مئتي عام، ويتم تسويق الشاي الصيني ولكن اليوم أصبح هناك عدد كبير من أنواع الشاي.

فشاي ايرل جراي يتم استخدامه من قبل الملايين من الناس، ولكن ليس فقط لان طعمه لذيذ، بل لأنه أحد المشروبات الدافئة التي تحتوي على العديد من الفوائد الصحية التي يوفرها شاي ايرل جراي، كما انها تتمتع بنفس الفوائد التي يتمتع بها الشاي الأسود ولكن يختلف شاي ايرل جراي عنه بتنوع الخلطات عن الشاي الأسود.

ما هي فوائد شاي ايرل جراي

1_ داعم قوي للطاقة، عادة ما يتناول الناس الكثير من الشاي والقهوة التي تحتوي على نسب كبيرة من الكافيين، وذلك من اجل منح الجسم الكثير من الطاقة، كما انهم يسعون الى تعزيز عملية التمثيل الغذائي، وتلك الأشياء توجد أيضا في شاي ايرل جراي، فهو له نفس تأثير الشاي والقهوة، والذي من الممكن ان تقوم بتناول كوب واحد منه في منتصف النهار حتى يمد الجسم بالطاقة اللازمة، ولكن أيضا يمكن ان تستخدمه في نهاية اليوم للحصول على الاسترخاء اللازم.

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2_ نظام المناعة، على الرغم من ان كل أنواع الشاي الموجودة في الأسواق يمكن ان تمنح الجسم للتدفئة، تلك الأنواع التي تساعد على تحفيز الجهاز المناعي في الجسم، ولكن يتميز شاي ايرل جراي باحتوائه على البرجموت الذي يمد الجسم ويساعده على تحفيز جهاز المناعة، فهناك بعض الدراسات التي قالت ان البرجموت الموجود في شاي ايرل جراي فعال جدا في محاربة الجسم لنزلات البرد والانفلونزا، ولذلك فانه أشهر أنواع المشروبات التي يتم تناولها في فصل الخريف وفي الشتاء وخاصة في دول اوروبا، ويتم تناوله على انه احد المشروبات الشتوية لاحتوائه على مضادات للأكسدة، وأيضا يمنح الجسم الطاقة اللزمة وتعزيز الجهاز المناعي.

3_ صحة القلب، منذ زمن بعيد اشتهر الشاي الأسود على انه من المشروبات الرائعة التي تساعد على خفض الدهون الثلاثية الموجودة في الجسم، كما انه ارتبط ارتباط كبير بالنوبات القلبية وتصلب الشرايين وأيضا السكتة الدماغية، وقد تم تأكيد ذلك على شاي ايرل جراي، فالشاي له القدرة في خفض نسبة الكوليسترول الموجودة في الدم، كما انه يزيل كل اثار الاكسدة التي تراكمت في القلب.

4_ عملية الهضم، هناك عدد كبير من الناس التي تؤكد ان شاي ايرل جراي له الكثير من الفوائد الهضمية والتي تعمل كمهدئ ومضاد لاي التهابات، كما انه يتم استخدام شاي ايرل جراي على انه من المشروبات التي تخلص الجسم من المغص والغثيان، كما ان شاي ايرل جراي يتم استخدامه كمهدئ للمعدة ويخفف الالتهابات، فهو يخفف من الإمساك والبواسير وأيضا الانتفاخ وتشنجات المعدة، وغيرها من مشاكل المعدة، كما ان الشاي يمنع عدوى الديدان الطفيلية التي تظل في القناة الهضمية.

5_ التوتر والقلق، ان كوب واحد من شاي ايرل جراي يعتبر من أفضل العلاجات التي يمكن تناولها في يوم عمل متعب، فهو يحتوي على نسبة مناسبة جدا من الكافيين التي من الممكن ان تتجنب نسبة الكافيين العالية التي توجد في مشروب القهوة، لذلك فان تناول شاي ايرل جراي تساعد على زيادة التركيز وعلاج عدد كبير من المشاكل التي تحدث مثل القلق وغيرها من المشاكل، فيمكنك بعد تناول كوب واحد من شاي ايرل جراي ان تستمتع بقراءة كتاب ما والاستلقاء قبل الدخول في نوم هاد وطويل.

وغيرها من الفوائد الأخرى التي يمكن ان يمنحها شاي ايرل جراي مثل الوقاية من مرض السرطان، كما انه قادر على إنقاص وزن الجسم وجعله يصل الى الوزن المثالي.